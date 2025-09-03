«Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery»: Ο Benoit Blanc «αντιμέτωπος» με μυστήριο πίστης και λογικής (photos/video)

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» θα προβληθεί για δύο εβδομάδες στις κινηματογραφικές αίθουσες, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία, να απολαύσει στη μεγάλη οθόνη, τη νέα περιπέτεια του ντετέκτιβ Benoit Blanc, όπως επιβεβαίωσε το Netflix.

Το φιλμ με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig) στον εμβληματικό ρόλο του διάσημου ντετέκτιβ στην πιο επικίνδυνη υπόθεση που έχει αναλάβει ποτέ, θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένους κινηματογράφους στις 26 Νοεμβρίου προτού γίνει διαθέσιμο στην πλατφόρμα στις 12 Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για την τρίτη προσθήκη στη επιτυχημένη σειρά μυστηρίου του Ράιαν Τζόνσον (Rian Johnson), η οποία διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ, με τους: Τζος Ο’Κόνορ (Josh O’Connor), Γκλεν Κλόουζ (Glenn Close), Τζος Μπρόλιν (Josh Brolin), Μίλα Κούνις (Mila Kunis), Τζέρεμι Ρένερ (Jeremy Renner), Κέρι Ουάσινγκτον (Kerry Washington), Άντριου Σκοτ (Andrew Scott), Κάιλι Σπέινι (Cailee Spaeny) και Ντάριλ ΜακΚόρμακ (Daryl McCormack).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «μετά από μια φαινομενικά απίθανη δολοφονία που συγκλονίζει την πόλη, η αρχηγός της τοπικής αστυνομίας Geraldine Scott (Κούνις) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Benoit Blanc για να ξετυλίξουν ένα μυστήριο που ξεπερνά τα όρια τόσο της πίστης όσο και της λογικής».

Όπως λέει ο Blanc: «Αυτό παρουσιάστηκε ως θαύμα, αλλά είναι απλώς ένας φόνος. Και εγώ λύνω φόνους».

Τα γυρίσματα έλαβαν χώρα στο Λονδίνο και ολοκληρώθηκαν το καλοκαίρι του 2024. Το θρησκευτικό σκηνικό αποδείχθηκε ιδιαίτερα γόνιμο, καθώς πρόσφερε το ιδανικό έδαφος για να αναπτυχθεί το νέο αστυνομικό μυστήριο.

«Έχω έντονα συναισθήματα για την πίστη: τόσο από την προσωπική μου εμπειρία, όσο και από το πώς αυτή διασταυρώνεται με την πολιτιστική και κοινωνική ζωή και τους τρόπους με τους οποίους αυτή η διασταύρωση επηρεάζει όλους εμάς με διαφορετικό τρόπο. Έτσι, ένιωσα ότι ήταν ένα πρόσφορο έδαφος για μια καλή ιστορία», ανέφερε ο Τζόνσον.

«Είναι πιο κοντά στην πρώτη ταινία “Knives Out” καθώς επιστρέφει στις πραγματικές καταβολές του είδους, οι οποίες προϋπήρχαν της Αγκάθα Κρίστι, φτάνοντας πίσω στον Έντγκαρ Άλαν Πόε. Εξακολουθεί να είναι ένα μυστήριο του Blanc, οπότε είναι αστείο και διασκεδαστικό, αλλά διαδραματίζεται σε μια παλιά πέτρινη εκκλησία, με πολλά μνήματα», συμπληρώνει ο δημιουργός, περιγράφοντας την ταινίας ως «γοτθική», με το μεγαλύτερο μέρος του δράματος να ξεδιπλώνεται σε ένα τεράστιο παρεκκλήσι που κατασκευάστηκε από τον σκηνογράφο Ρικ Χάινριχς (Rick Heinrichs) και την ατμόσφαιρα να ενισχύεται από την κινηματογράφηση του Στιβ Γιέντλιν (Steve Yedlin).

Η παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας θα πραγματοποιηθεί στο 50o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο (TIFF) στις 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το φιλμ θα ανοίξει το 69ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου BFI του Λονδίνου (BFI) δύο ημέρες αργότερα.

