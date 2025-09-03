search
ΣΙΝΕΜΑ

03.09.2025 14:56

«Megadoc»: Ο Mike Figgis στα παρασκήνια του επικού «Megalopolis» του Francis Ford Coppola (photos/video)

03.09.2025 14:56
megadoc_0309_1460-820_new

Το πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ «Megadoc» του Μάικ Φίγκις (Mike Figgis) κυκλοφόρησε από την Utopia, προσφέροντας μια πρώτη γεύση από τα παρασκήνια της πολυσυζητημένης ταινίας «Megalopolis» του θρυλικού Φράνσις Φορντ Κόπολα (Francis Ford Coppola).

Στο τρέιλερ, ο Κόπολα εξηγεί τους λόγους για τους οποίους προχώρησε στην ταινία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρεις γιατί έκανα αυτή την ταινία; Έχω χρήματα, έχω ήδη φήμη και Όσκαρ. Τι άλλο θέλω; Θέλω να διασκεδάσω».

Το «Megadoc» θα κάνει πρεμιέρα σε επιλεγμένες αμερικανικές αίθουσες στις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ παράλληλα, σε συνεργασία με την Lionsgate, θα επαναπροβληθεί και η ταινία «Megalopolis».

Το έργο του Φίγκις περιγράφεται ως μία «αυθεντική καταγραφή του δεκαετούς ταξιδιού του Κόπολα για τη δημιουργία του αυτοχρηματοδοτούμενου πάθους του». Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει αφιλτράριστες συνεντεύξεις από το λαμπερό καστ όπως των Άνταμ Ντράιβερ (Adam Driver), Όμπρεϊ Πλάζα (Aubrey Plaza), Σάια ΛαΜπεφ (Shia LaBeouf), Λόρενς Φίσμπερν (Laurence Fishburne) και Ντάστιν Χόφμαν (Dustin Hoffman), καθώς και δηλώσεις του σκηνοθέτη Τζορτζ Λούκας (George Lucas).

«Είναι το αντίθετο από εμένα», λέει ο Λούκας στο τρέιλερ και συνεχίζει: «Εγώ είμαι ο τύπος που σχεδιάζει και προγραμματίζει τα πάντα, ενώ εκείνος είναι ο τύπος που πηδάει στο γκρεμό».

Στην παγκόσμια πρεμιέρα του «Megadoc» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας ο Φίγκις εξήγησε πώς όλα ξεκίνησαν με ένα σημείωμα που έστειλε στον Κόπολα -τον οποίο γνώρισε όταν σκηνοθετούσε το «Leaving Last Vegas»- στο οποίο του έλεγε «με θράσος» την επιθυμία του να γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ταινίας «Megalopolis» στην Ατλάντα. Ο Κόπολα επικοινώνησε μαζί του λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων και του είπε: «Μπορείς να είσαι εδώ την επόμενη εβδομάδα;».

Σύμφωνα με το Variety, ο Φίγκις θα ταξιδέψει στη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες για την παρουσίαση του ντοκιμαντέρ ενώ παράλληλα θα γίνουν προβολές σε κάποιες από τις θρυλικές ταινίες του.

Μεταξύ αυτών θα είναι η νέα ψηφιακή αποκατάσταση σε 4K του «Leaving Las Vegas», καθώς η ταινία γιορτάζει φέτος την 30ή επέτειό της.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν στο Roxy Cinema της Νέας Υόρκης και στην American Cinematheque του Λος Άντζελες.

