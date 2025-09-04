Jason Momoa: Η… ανατρεπτική εμφάνιση στη Βενετία – Ροζ κοστούμι, ροζ σανδάλια και ροζ νύχια

Ο Jason Momoa έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του «In the Hand of Dante» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τετάρτη, φορώντας ένα ροζ κουστούμι στο κόκκινο χαλί.

Όμως οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που απογείωσαν το σύνολο: Το συνδύασε με ροζ σανδάλια Birkenstock και έβαψε τα νύχια των ποδιών του στο ίδιο χρώμα.

Ο Momoa, 46 ετών, είχε τα σγουρά μαλλιά του λυτά και φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας μια στιλάτη και χαλαρή εμφάνιση. Τα Birkenstock του ήταν από δέρμα αγελάδας και προέρχονταν από τη συνεργασία της εταιρείας με την Concepts για το 2023.

Ο Momoa πόζαρε στο κόκκινο χαλί για να δείξει τα σανδάλια και τα βαμμένα νύχια του.

Έχει φορέσει ξανά ροζ στο κόκκινο χαλί, όπως στα Όσκαρ του 2019, όπου είχε εμφανιστεί με βελούδινο σμόκιν Fendi και ασορτί ροζ scrunchie στον καρπό.

Το 2020 είχε δηλώσει στο InStyle: «Το ροζ είναι απλώς ένα όμορφο χρώμα. Και νιώθω αρκετά ασφαλής με την αρρενωπότητά μου. Δεν με νοιάζει τι πιστεύει ο κόσμος».

Ο Χαβανέζος ηθοποιός λατρεύει επίσης τα Birkenstock και φόρεσε άλλο ένα ροζ ζευγάρι στην προώθηση της ταινίας «A Minecraft Movie» στο Μεξικό, τον Μάρτιο.

Προκάλεσε αίσθηση τον Ιούλιο όταν ξύρισε τα χαρακτηριστικά του γένια ενόψει των γυρισμάτων του τρίτου μέρους του «Dune», λέγοντας στο Instagram: «Είχα να ξυριστώ έξι χρόνια, και να ‘μαστε πάλι εδώ». Παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσει το ξυρισμένο πρόσωπο: «Γ@αμ@το, το μισώ!», δήλωσε.

Ο Momoa είναι πλέον σε σχέση με την ηθοποιό Adria Arjona, 33 ετών, μετά το διαζύγιό του με τη Lisa Bonet, και το ζευγάρι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στη συναυλία “SNL 50” στη Νέα Υόρκη, τον Φεβρουάριο.

