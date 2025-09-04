search
ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:13
search
MENU CLOSE
ΣΙΝΕΜΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2025 09:38

Jason Momoa: Η… ανατρεπτική εμφάνιση στη Βενετία – Ροζ κοστούμι, ροζ σανδάλια και ροζ νύχια

04.09.2025 09:38
Momoa-festival-venetias-4

Ο Jason Momoa έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του «In the Hand of Dante» στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας την Τετάρτη, φορώντας ένα ροζ κουστούμι στο κόκκινο χαλί.

Όμως οι λεπτομέρειες ήταν αυτές που απογείωσαν το σύνολο: Το συνδύασε με ροζ σανδάλια Birkenstock και έβαψε τα νύχια των ποδιών του στο ίδιο χρώμα.

Ο Momoa, 46 ετών, είχε τα σγουρά μαλλιά του λυτά και φορούσε μαύρα γυαλιά ηλίου, ολοκληρώνοντας μια στιλάτη και χαλαρή εμφάνιση. Τα Birkenstock του ήταν από δέρμα αγελάδας και προέρχονταν από τη συνεργασία της εταιρείας με την Concepts για το 2023.

Ο Momoa πόζαρε στο κόκκινο χαλί για να δείξει τα σανδάλια και τα βαμμένα νύχια του.

Έχει φορέσει ξανά ροζ στο κόκκινο χαλί, όπως στα Όσκαρ του 2019, όπου είχε εμφανιστεί με βελούδινο σμόκιν Fendi και ασορτί ροζ scrunchie στον καρπό.

Το 2020 είχε δηλώσει στο InStyle: «Το ροζ είναι απλώς ένα όμορφο χρώμα. Και νιώθω αρκετά ασφαλής με την αρρενωπότητά μου. Δεν με νοιάζει τι πιστεύει ο κόσμος».

Ο Χαβανέζος ηθοποιός λατρεύει επίσης τα Birkenstock και φόρεσε άλλο ένα ροζ ζευγάρι στην προώθηση της ταινίας «A Minecraft Movie» στο Μεξικό, τον Μάρτιο.

Προκάλεσε αίσθηση τον Ιούλιο όταν ξύρισε τα χαρακτηριστικά του γένια ενόψει των γυρισμάτων του τρίτου μέρους του «Dune», λέγοντας στο Instagram: «Είχα να ξυριστώ έξι χρόνια, και να ‘μαστε πάλι εδώ». Παραδέχτηκε ότι δεν του αρέσει το ξυρισμένο πρόσωπο: «Γ@αμ@το, το μισώ!», δήλωσε.

Ο Momoa είναι πλέον σε σχέση με την ηθοποιό Adria Arjona, 33 ετών, μετά το διαζύγιό του με τη Lisa Bonet, και το ζευγάρι έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο κόκκινο χαλί στη συναυλία “SNL 50” στη Νέα Υόρκη, τον Φεβρουάριο.

Διαβάστε επίσης:

Σινεμά: Επτά νέες ταινίες και δύο εμβληματικές επανεκδόσεις από σήμερα στους κινηματογράφους (videos)

Κριτική ταινίας: «Κλέφτης από σπόντα» – Αρονόφκι α λα Χόλιγουντ

Φεστιβάλ Βενετίας: Standing ovation 22 λεπτών στη «Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
swift_kelce_2708_1460-820_new
LIFESTYLE

Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

television_set_new
MEDIA

Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

gletsos_fili_kentriki
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Καυτά φιλιά στη Μύκονο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη (photos)

KTEL_geniko
ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης: Αδιανόητη καταγγελία από τον Νάσο Ηλιόπουλο για δρομολόγια «μόνο για αλλοδαπούς» (video)

proswpikos_arithmos
ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον προσωπικό αριθμό έρχεται η «υπέρ – ταυτότητα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
vasokazantzidi
LIFESTYLE

Βάσω Καζαντζίδη: «Τα τελευταία δύο χρόνια ο Στέλιος είχε τελείως διαφορετική συμπεριφορά – Ήταν πάρα πολύ δύσκολο»

mitkas_papaharisi_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χωρίς προσχήματα: Απόφοιτος και δωρήτρια του «Ανατόλια» η ελέγκτρια που ενέκρινε την άδειά του για ιδιωτικό πανεπιστήμιο

Untitled-design-1
ΕΛΛΑΔΑ

Κρητική μαφία: «Του ’χα ράψει κοστούμι» - Οι συνομιλίες με τον δήμαρχο Χανίων και δημοσιογράφο για υπόθεση εκμίσθωσης ακινήτου

koutselini_kousoulos_0209_1920-1080_new
MEDIA

Έτοιμο τo πρώτο «μακελειό» τηλεθέασης μεταξύ δύο αλλοτινών συνεργατών - Κάθε μέρα «ντέρμπι» Κουτσελίνη-Κουσουλός

gonidis-ploutarxos-4345
LIFESTYLE

Ο Σταμάτης Γονίδης αποχώρησε αιφνιδίως από το σχήμα με τον Γιάννη Πλούταρχο - «Θα έπρεπε να σέβονται την ιστορία μου» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.09.2025 12:12
swift_kelce_2708_1460-820_new
LIFESTYLE

Taylor Swift – Travis Kelce: Νέες λεπτομέρειες για τον γάμο τους – Πού και πότε θα γίνει

television_set_new
MEDIA

Nielsen: «Ανέβασε» το πρώτο διαφημιστικό βίντεο για την εξέλιξη των μετρήσεων τηλεθέασης και τα νέα δεδομένα

gletsos_fili_kentriki
LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος: Καυτά φιλιά στη Μύκονο με την Ιζαμπέλα Αρβανίτη (photos)

1 / 3