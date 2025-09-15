Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Την απέραντη ευγνωμοσύνη της και τη βαθιά συγκίνησή της για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό της στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο εξέφρασε η Άννα Βίσση μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια επισήμανε ότι νιώθει σαν να ξύπνησε από όνειρο, τονίζοντας ότι η ίδια δεν έχει κάτι να πει αφού τα είπε όλα η αγάπη του κόσμου.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» έγραψε σε story της στο Instagram.

