search
ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 15:30
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.09.2025 15:04

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

15.09.2025 15:04
vissi-kallimarmaro-new

Την απέραντη ευγνωμοσύνη της και τη βαθιά συγκίνησή της για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό της στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο εξέφρασε η Άννα Βίσση μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια επισήμανε ότι νιώθει σαν να ξύπνησε από όνειρο, τονίζοντας ότι η ίδια δεν έχει κάτι να πει αφού τα είπε όλα η αγάπη του κόσμου.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» έγραψε σε story της στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Γλυκερία για τη συναυλία της στο Ισραήλ: «Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός – Ήταν άδικη αυτή η ανθρωποφαγία» (Video)

Μικέλε Μορσέλλι: Ο 42χρονος μάνατζερ που κληρονόμησε 60 εκατ. από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του με σοβαρό πρόβλημα υγείας (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dubai_party_1509_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το BBC ξεσκέπασε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι – «Για 1.000 δολάρια μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα» (photos/video)

vissi-kallimarmaro-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

marinakis_nadroulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

dandoulaki-new
ΘΕΑΤΡΟ

Ο «Αόρατος Επισκέπτης» για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δανδουλάκη – Σε σκηνοθεσία Σοφίας Σπυράτου

ethniki-basket-epistrofi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Επέστρεψε στην Αθήνα η Εθνική μπάσκετ – Θερμή υποδοχή για τους «χάλκινους» Έλληνες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

djokovic-oaka-2
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τζόκοβιτς και Σάκκαρη στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσουν το Ελλάδα - Βραζιλία στο τένις

karalis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου: Οι ελληνικές συμμετοχές την 3η ημέρα - Πότε αγωνίζονται Τεντόγλου και Καραλής

laura-koveci
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα δικογραφία για 6 βουλευτές από την ευρωπαϊκή εισαγγελία

aivazis_korinthiou_ndp_file
LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ο χωρισμός μας με τον Γιάννη δεν ήταν επιπόλαιος»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 15.09.2025 15:29
<div style="width:1px;height:1px"></div>dubai_party_1509_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Το BBC ξεσκέπασε κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης στο Ντουμπάι – «Για 1.000 δολάρια μπορούν να κάνουν σχεδόν τα πάντα» (photos/video)

<div style="width:1px;height:1px"></div>vissi-kallimarmaro-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

<div style="width:1px;height:1px"></div>marinakis_nadroulakis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Μαρινάκης για Ανδρουλάκη: Το «πρόγραμμα Θεσσαλονίκης» συναντά το «λεφτά υπάρχουν»

1 / 3