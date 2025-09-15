Μία μικρή συσκευή, όπως ένα κλασικό USB, είχε τοποθετηθεί από άγνωστο πρόσωπο στο σαλόνι του Γιώργου Μαζωνάκη, με αποτέλεσμα να ακούει ο ενδιαφερόμενος κάθε συζήτηση που γινόταν.

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης παρουσίασε στην εκπομπή «Live News» τον τρόπο που αποκαλύφθηκε ο «κοριός» στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ένας ειδικός έδειξε live στο στούντιο πώς ανιχνεύτηκε ο «κοριός» από ένα μηχάνημα χειρός, που μόλις εντοπίζει την ύποπτη συσκευή αρχίζει να βγάζει έναν συγκεκριμένο ήχο και να ανάβουν τα φώτα του. Αρκεί να πλησιάσει στα 10 εκατοστά από τον «κοριό».

Το συγκεκριμένο που βρέθηκε στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε τοποθετηθεί στο πόδι του καναπέ του τραγουδιστή και μπορούσε να κάνει εγγραφή για περίπου 25 ώρες. Τόσο κρατάει η μπαταρία του.

Όπως διαπιστώθηκε η επίμαχη συσκευή μπορούσε απλά και εύκολα να συνδεθεί σε κινητό τηλέφωνο με ένα καλώδιο. Το συγκεκριμένο usb δεν κατέγραφε συνέχεια, αλλά μόνο όταν ανίχνευε ομιλίες. Οι ειδικοί θεωρούν δεδομένο πως, κάποιος ή κάποιοι έμπαιναν κατά διαστήματα στο σπίτι του τραγουδιστή, για να φορτίσουν το εξάρτημα, να ελέγξουν τη θέση του και να σβήσουν τα αρχεία που τους ήταν άχρηστα.

Συνδεδεμένες με άγνωστα emails οι κάμερες στο σπίτι του

Σε νέες μηνύσεις προτίθεται να προχωρήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γιώργου Μερκουλίδη. Ταυτόχρονα, αποκάλυψε πως οι κάμερες στο σπίτι του τραγουδιστή διαπιστώθηκε πως συνδέονται «με ακόμα τρία-τέσσερα emails τα οποία είναι άγνωστα για εμάς και ερευνούμε σε ποιους ανήκουν».

«Εχθές πήραμε τεχνικό και άλλαξε τις κάμερες στο σπίτι του Γιώργου και διαπίστωσε πως ήταν συνδεδεμένες όχι μόνο με το email του Γιώργου αλλά και με ακόμα τρία-τέσσερα τα οποία είναι άγνωστα για εμάς και ερευνούμε σε ποιους ανήκουν. Οι κάτοχοι των emails είχαν πρόσβαση στις κάμερες του Γιώργου», είπε ο κ. Μερκουλίδης στο MEGA.

«Μου έλεγε καιρό για τις κάμερες αλλά μετά το περιστατικό με τον κοριό, με το Δρομοκαΐτειο που είδαμε εκεί ότι μόλις πήρε την πρώτη θεραπευτική άδεια και πήγε σπίτι του, αμέσως πήγαν στο αστυνομικό τμήμα οι συγγενείς του και είπαν για ποιο λόγο αφέθηκε ελεύθερος, είναι επικίνδυνος. Δηλαδή το πληροφορήθηκαν στο πεντάλεπτο πως ήταν σπίτι του. Αυτό μου δημιούργησε υπόνοιες και υποψίες», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση για το αν είναι η οικογένεια πίσω από την παρακολούθηση ο δικηγόρος απάντησε: «δεν ξέρω αλλά πιθανολογώ. Όταν γνωρίζουν ότι είναι σπίτι του».

«Διερευνούμε σε ποιον ανήκουν τα emails, θα προσφύγουμε και στο ηλεκτρονικό έγκλημα και πιστεύω ότι σύντομα θα διαπιστώσουμε ποιοι είναι οι κάτοχοι», επεσήμανε.

«Τώρα μπήκαν στην υπόθεση τα θέματα παρακολούθησης και αυτού του κοριού που είναι σοβαρά ποινικά αδικήματα. Δεν είναι δυνατόν να τα αφήσουμε αναπάντητα», ανέφερε.

«Τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, προσφύγαμε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και καταγγείλαμε εγγράφως γεγονότα και περιστατικά που τον φόβιζαν τον Γιώργο. Δηλαδή έβλεπε ύποπτες κινήσεις στον κήπο του σπιτιού του και άτομα που εμφανίζονταν και εξαφανίζονταν χωρίς να αναγνωρίζει ποια είναι. Ο Γιώργος κατήγγειλε ότι πίστευε ότι έμπαιναν και στο σπίτι του. Αυτό το καταγγείλαμε εγγράφως. Πήγαμε αρχικά στη ΓΑΔΑ και μετά στο αστυνομικό τμήμα», αποκάλυψε ο κ. Μερκουλίδης.

Η μήνυση στην αδερφή του

Σύμφωνα με το MEGA, ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε μήνυση εις βάρος της αδερφής του την οποία κατηγορεί για πλαστογραφία. Σύμφωνα με το MEGA, το απόσπασμα στη μήνυση είναι το εξής:

«Ανακάλυψα ότι η αδερφή μου Βάζω προέβη σε ψευδή και πλαστή δήλωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ καθώς και σε ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης και κωδικοποίησης της ετερόρρυθμης εταιρείας μας, σύμφωνα με το οποίο μεταβίβασα το δικό μου ποσοστό στην αδερφή μου Βάσω και στον σύζυγό της. Συγκεκριμένα, το ιδιωτικό συμφωνητικό είχε ημερομηνία 28/08/2023 και έγινε δήθεν μεταξύ εμού, της αδερφής μου και του τρίτου προσώπου, του συζύγου της. Την ίδια ημερομηνία καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ και ολόκληρο το νέο κείμενο του καταστατικού με τις τροποποιήσεις του. Χρησιμοποιώντας δηλαδή, ένα πληρεξούσιο του 2014 που δεν έδινε τέτοια εντολή, μεταβίβασε μετοχές δικές μου στον εαυτό της και σε τρίτο πρόσωπο, στον σύζυγό της».

«Όσον αφορά το περιστατικό της ακούσιας νοσηλείας μου, μηνύω τα μέλη της οικογένειάς μου και τη φίλη και μακιγιέζ μου για ψευδή κατάθεση και συκοφαντική δυσφήμιση. Συγκεκριμένα, η φίλη μου Σ.Π. ήταν κολλητή της αδερφής μου Μαρίας και για ένα διάστημα συνεργάτιδα και μακιγιέζ μου. Με την εν λόγω διέκοψα τη συνεργασία με δική μου πρωτοβουλία τον Μάριο του 2024».

