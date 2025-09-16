Και όμως Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό είναι μαζί – «Είναι απλά πιο διακριτικοί» λέει άτομο από το περιβάλλον τους

Μαζί σε σχέση είναι η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, παρά τα δημοσιεύματα που τους ήθελαν να έχουν ήδη διακόψει τη σχέση τους, που αποκαλύφθηκε όταν εθεάθησαν σε ρομαντικό δείπνο στο Μόντρεαλ.

Στη συνέχεια ο Τζάστιν Τριντό παρευρέθηκε στην περιοδεία της Κέιτι Πέρι στον Καναδά. Ωστόσο, σύμφωνα με τη DailyMail τις τελευταίες εβδομάδες η επικοινωνία τους έχει μειωθεί αισθητά, με πολλούς να νομίζουν ότι το φλερτ τους δεν ευδοκίμησε.

Ωστόσο, άτομο από το περιβάλλον τους ξεκαθάρισε πως το ζευγάρι συνεχίζει να βγαίνει, κρατώντας, βέβαια, πιο χαμηλό προφίλ. «Αποφάσισαν να είναι πολύ πιο ιδιωτικοί σχετικά με τη σχέση τους», ανέφερε στο US Weekly και πρόσθεσε: «Συνεχίζουν να μιλούν και δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον». Άλλο άτομο σημείωσε ότι η σχέση τους «δεν είναι σοβαρή», καθώς η Κέιτι Πέρι είναι «εξαιρετικά απασχολημένη αυτή τη στιγμή» με την περιοδεία της «Lifetimes Tour».

An insider revealed Katy Perry and Justin Trudeau are seeing each other after the viral summer dates, but they've 'decided to be much more private.' https://t.co/iDDZtoSSI1 — OK! Magazine USA (@OKMagazine) September 15, 2025

«Ο Τζάστιν έχει κανονίσει να τη δει όταν έχει λίγο ελεύθερο χρόνο σε λίγες εβδομάδες, όταν επιστρέψει από την περιοδεία της στη Βραζιλία», προσθέτει το ίδιο άτομο, αναφερόμενο στο διάλειμμα της Κέιτι Πέρι πριν ξεκινήσει το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας στις 4 Οκτωβρίου. «Η ίδια είναι πολύ απασχολημένη κάθε μέρα, όμως είναι πολύ ανοιχτή στο να βγουν ραντεβού».

Katy Perry and Justin Trudeau 'are not over' as they enjoy 'private calls' while she is on tour https://t.co/hid1WKwV6b September 15, 2025

Η τραγουδίστρια ξεκίνησε τη σχέση της με τον πολιτικό λίγο μετά τον χωρισμό της από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Όρλαντο Μπλουμ, με τον οποίο έχουν αποκτήσει την πεντάχρονη κόρη τους, Ντέιζι. Το πρώην ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του μέσω των εκπροσώπων του. «Ο Όρλαντο και η Κέιτι έχουν αλλάξει τη σχέση τους τους τελευταίους μήνες και εστιάζουν στην συν-ανατροφή της κόρης τους. Θα συνεχίσουν να εμφανίζονται μαζί ως οικογένεια, καθώς η κοινή τους προτεραιότητα είναι —και πάντα θα είναι— να μεγαλώσουν την κόρη τους με αγάπη, σταθερότητα και αμοιβαίο σεβασμό», έγραφε η ανακοίνωση.

Ο Ορλάντο Μπλουμ αναφέρθηκε για πρώτη φορά στον χωρισμό τους, κατά τη διάρκεια πρόσφατης συνέντευξης στο Today Show: «Είμαι καλά, φίλε. Είμαι πολύ ευγνώμων. Έχουμε την πιο όμορφη κόρη», είπε στον Κρεγκ Μέλβιν την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, προσθέτοντας: «Είμαστε καλά. Θα είμαστε καλά. Υπάρχει μόνο αγάπη».

Προτού ξεκινήσει η σχέση της με τον Μπλουμ, η Πέρι και ο ηθοποιός είχαν προηγουμένως παντρευτεί τον Ράσελ Μπραντ και τη Μιράντα Κερ, αντίστοιχα. Ο ηθοποιός και το μοντέλο έχουν μαζί τον 14χρονο γιο Φλιν. Ο Τριντό, από την πλευρά του, ανακοίνωσε τον Αύγουστο του 2023 τον χωρισμό του από τη Σόφι Γκρεγκουάρ Τριντό, μετά από 18 χρόνια γάμου και τρία παιδιά.

