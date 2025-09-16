search
ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:28
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.09.2025 10:22

Τζένιφερ Λόπεζ: «Έγινε» ξανθιά και… τρέλανε τους followers! (Photos)

16.09.2025 10:22
lopez-new

Για τα γυρίσματα της ταινίας του Μπιλ Κόντον «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» ετοιμάζεται η Τζένιφερ Λόπεζ η οποία πρόκειται να υποδυθεί την Αουρόρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η λατίνα τραγουδίστρια πόζαρε φορώντας μια περούκα με ψηλή σγουρή αλογοουρά σε ξανθό χρώμα και μια ροζ στέκα. Σε μια άλλη φωτογραφία η Λόπεζ είναι μέσα σε μια μπανιέρα, κοιτώντας σκίτσα φορέματος.

«Το να μπω στο ρόλο της Αουρόρα ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου… με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στο χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό» έγραψε, με πολλούς followers να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ταινία και άλλους να δηλώνουν έκπληκτοι από την αλλαγή. Δεν έλειψαν και εκείνοι που… τρόμαξαν να την αναγνωρίσουν, συγκρίνοντάς τη με την 55χρονη Γκουέν Στεφάνι.

Διαβάστε επίσης:

Άννα Βίσση: «Τραγουδάω 3,5 ώρες αγνή, χωρίς ουσίες κι ας λένε διάφορα» (Video)

Άννα Βίσση: Ο χορευτής που έγινε viral στη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο (Video)

Στηβ Ντούζος: «Δεν μου έκαναν bullying στο σχολείο γιατί δεν τολμούσαν»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
asthenoforo+peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

TSIARAS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα πρώτα… καλωσορίσματα στον Λοβέρδο από τον Τσιάρα: «Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση» (video)

TAXI NEW
ΚΑΛΧΑΣ

Οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του στο Ελευθέριος Βενιζέλος για μία κούρσα

170tetragonika_adv
ADVERTORIAL

«170 τετραγωνικά»: Τελευταία παράσταση στις 19/9 στο Θέατρο Ρεματιάς Χαλανδρίου

nea dimokratia998- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Νέα Δημοκρατία και το… σίριαλ του συνεδρίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_vroxi_2006_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Φθινοπωρινό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν, πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

anna-vissi-new
LIFESTYLE

Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο: Η αναφορά για την 24ωρη λειτουργία των ΜΜΜ – «Πόσοι θα φύγετε σήμερα με μετρό;»

sofia-karvela-new
LIFESTYLE

Σοφία Καρβέλα: «Περήφανη για σένα μαμά» - Γιατί απουσίασε από τη συναυλία της Άννας Βίσση

aliki_vougiouklaki-file-apempe
LIFESTYLE

Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πωλείται το θρυλικό διαμέρισμα της «εθνικής σταρ» στη Στησιχόρου (Video)

kalxas-23
ΚΑΛΧΑΣ

Οι εμφανίσεις Μητσοτάκη, η ανησυχία για Σαμαρά, ο σύμβουλος Νικήτας, ο ακροβάτης Ανδρουλάκης, ο γάμος του Οδυσσέα και το μπέρδεμα με Τσίπρα  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.09.2025 12:27
asthenoforo+peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρός τραυματισμός πεζού στη Μεσογείων, τον παρέσυρε μοτοσικλέτα

TSIARAS NEW
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τα πρώτα… καλωσορίσματα στον Λοβέρδο από τον Τσιάρα: «Όλοι γνωρίζαμε ότι υπήρχε μια συζήτηση» (video)

TAXI NEW
ΚΑΛΧΑΣ

Οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του στο Ελευθέριος Βενιζέλος για μία κούρσα

1 / 3