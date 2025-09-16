Τζένιφερ Λόπεζ: «Έγινε» ξανθιά και… τρέλανε τους followers! (Photos)

Για τα γυρίσματα της ταινίας του Μπιλ Κόντον «Το φιλί της γυναίκας αράχνης» ετοιμάζεται η Τζένιφερ Λόπεζ η οποία πρόκειται να υποδυθεί την Αουρόρα.

Στο πλαίσιο αυτό, η λατίνα τραγουδίστρια πόζαρε φορώντας μια περούκα με ψηλή σγουρή αλογοουρά σε ξανθό χρώμα και μια ροζ στέκα. Σε μια άλλη φωτογραφία η Λόπεζ είναι μέσα σε μια μπανιέρα, κοιτώντας σκίτσα φορέματος.

«Το να μπω στο ρόλο της Αουρόρα ήταν σαν να χόρευα στην χρυσή εποχή του κινηματογράφου… με όλη την λάμψη, τη γοητεία και πολύ χορό. Το να γυρίζω πίσω στο χρόνο δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικό» έγραψε, με πολλούς followers να εκφράζουν τον ενθουσιασμό τους για την ταινία και άλλους να δηλώνουν έκπληκτοι από την αλλαγή. Δεν έλειψαν και εκείνοι που… τρόμαξαν να την αναγνωρίσουν, συγκρίνοντάς τη με την 55χρονη Γκουέν Στεφάνι.

