«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της βραβευμένης Μάρτα Μπουτσάκα στο Θέατρο Μικρό Κεραμεικό

Λ ίγα λόγια για το έργο

Τρεις άνθρωποι (ένα κορίτσι 12 ετών, μια νεαρή γυναίκα και ένας μεσήλικας) επέβαιναν

στο ίδιο όχημα, γεγονός για το οποίο οι οικείοι τους δεν ήταν ενημερωμένοι. Έπειτα

από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, μεταφέρονται στα επείγοντα, και οι

συγγενείς τους στην αίθουσα αναμονής ξεδιπλώνουν την υπόθεση. Πώς βρέθηκαν αυτοί

οι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Άγνωστες πτυχές

από τις ζωές τους έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρυφές σχέσεις και ψυχολογικές

πληγές. Ένα τροχαίο στέκεται η αφορμή για να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά

θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις, και να αμφισβητηθούν όλα τα

κοινωνικά στερεότυπα.

Σ ημείωμα του σκηνοθέτη

Στην εποχή που οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούν άλματα μπροστά, παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρατηρούμε συνεχώς αναρτήσεις μέσω των social με τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύντροφό μας. Ωστόσο, αυτή η επίδειξη ευτυχίας δεν συνάδει απαραίτητα και με το πόσο γνωρίζουμε πραγματικά τους οικείους μας.

Αγνοούμε απλά πράγματα, από τα χόμπι -βλέπε ποδόσφαιρο- μέχρι το πώς δρά και νιώθει και σκέφτεται ο άνθρωπός μας. Αυτή η άγνοια, μας οδηγεί δυστυχώς σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Κοντολογίς , αντί να βρούμε την φυσική μας τάση προς το φώς, ψάχνουμε με κάθε τρόπο να βυθιστούμε στο σκοτάδι.

No no more sorrow

I’ ve paid for your mistake

Your time is borrowed

Your time has come to be replaced

Linkin Park

Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσα έπρεπε να ειπωθούν και δεν ειπώθηκαν ποτέ.

Ταυτότητα παράστασης

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο»

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα

Μετάφραση : Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς

Σκηνοθεσία/ σκηνική εγκατάσταση/φωτισμοί: Αποστόλης Ψαρρός

Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου

Φωτογραφίες: Γιώργος Σαββουλίδης

Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσω Παγιοπούλου

Αφίσα: Κωνσταντίνος Σελλάς

Τεχνικός: Χριστίνα Φυλακτοπούλου

βίντεο: Παναγιώτης Πασχάλης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Αποστόλης Ψαρρός

Ευχαριστίες στην Ελένη,την Ντίνα, την Παυλίνα και τον Βασίλη για την πολύτιμη βοήθειά τους

Πληροφορίες

Ππρεμιέρα 7 Μαρτίου 2026 (εκτός 8 Μαρτίου) , έως Κυριακή 5/4

Παραστάσεις κάθε Σάββατο 18.30 και Κυριακή 21.00

τιμές εισιτηρίων 16 ΕΥΡΩ ΟΝ LINE ΣΤΗΝ ΤΙCKETMASTER

17 από το θέατρο , Μειωμένα (άνω των 65, ΑμεΑ ) 13 ευρώ

Ατέλεια 8 ευρώ

Θέατρο Μικρός Κεραμεικός Ευμολπιδών 13 Αθήνα.

Στάση μετρό Κεραμεικός

τηλ:210 3454831

