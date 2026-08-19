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19.08.2026 20:41

Μαντόνα: Επόμενος σταθμός των διακοπών της στην Ελλάδα η Πάτμος – Επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης και ενθουσιάστηκε με το νησί (Photos/Video)

19.08.2026 20:41
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Όλη την… Ελλάδα βάλθηκε να γυρίσει η Μαντόνα αυτό το καλοκαίρι, καθώς μετά την επίσκεψή της στα Μετέωρα και την Κέρκυρα, όπου γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της, η «βασίλισσα της ποπ» βρέθηκε στο νησί της Αποκάλυψης.

Η Μαντόνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του  Real Voice, που παρέθεσε και το σχετικό υλικό, έφτασε στην Πάτμο με ελικόπτερο τη Δευτέρα 17 Αυγούστου με ελικόπτερο, ντυμένη στα λευκά και φορώντας ένα καπέλο.

Άλλα δύο ελικόπτερα μετέφεραν τη συνοδεία της και τις αποσκευές τους, αφού ήταν… αρκετές.

Στο ελικοδρόμιο του νησιού την υποδέχθηκε ο αντιδήμαρχος τουρισμού, πολιτισμού και παιδείας Νίκος Αντωνόπουλος. Η Μαντόνα επέλεξε πολυτελές κατάλυμα στη Σκάλα της Πάτμου. Εκείνος της δώρισε εκ μέρους του Δήμου Πάτμου ένα λεύκωμα με ιστορικό και φωτογραφικό υλικό σχετικά με το νησί, αλλά και ημερολόγια του 2027.



Ενώ την αποχαιρετούσε λίγο πριν επιβιβαστεί στο ελικόπτερο, τη ρώτησε αν έμεινε ευχαριστημένη από την τριήμερη παραμονή της στην Πάτμο ,κατά τη διάρκεια της οποίας επισκέφθηκε το Σπήλαιο της Αποκάλυψης. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι τη λάτρεψε και ότι θα ήθελε να επιστρέψει σύντομα.

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