Μαντόνα: Οι φωτογραφίες από τον εορτασμό των γενεθλίων της στην Ελλάδα – «Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε»

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Στην Ελλάδα επέλεξε να γιορτάσει φέτος τα γενέθλιά της η Μαντόνα, με τη διάσημη τραγουδίστρια να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από το δείπνο που διοργάνωσε.

Στις σχετικές εικόνες η βασίλισσα της pop καταγράφεται με διαφορετικές εντυπωσιακές εμφανίσεις, ενώ σε κάποιες φωτογραφίες εμφανίζεται να χορεύει, αλλά και να σβήνει τα κεράκια από την τούρτα της.

«Είναι τα γενέθλιά μου! Φάε, προσευχήσου, αγάπα, πιες, χόρεψε, σπάσε πιάτα, τάισε γάτες! Ευχαριστώ τον Θεό!», έγραψε η Μαντόνα στη λεζάντα της ανάρτησης, την οποία έκλεισε με μια κόκκινη καρδιά και τα αρχικά GR, παραπέμποντας στην Ελλάδα.

Η Μαντόνα βρέθηκε φέτος στην Κέρκυρα για τα γενέθλιά της, έχοντας επιλέξει για τη διαμονή της μια υπερπολυτελή βίλα στη βόρεια πλευρά του νησιού. Κατά την παραμονή της εκεί, έκανε μεταξύ άλλων έξοδο στο χωριό Κουραμάδες.

Στην Ελλάδα ταξίδεψε μαζί με τον σύντροφό της, τον 29χρονο Τζαμαϊκανό ποδοσφαιριστή Akeem Morris, αλλά και φίλους της.

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