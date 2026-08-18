Σελίν Ντιόν για την ασθένειά της: «Απλώς ζω τη ζωή μου» – Τι είπε για τις συναυλίες της στο Παρίσι

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Στην επιστροφή της στη σκηνή μετά από χρόνια αναφέρθηκε η Σελίν Ντιόν, παρά τη μάχη που δίνει με την ασθένεια που διαγνώστηκε, τονίζοντας ότι θέλει να δείξει στους θαυμαστές της πόσο της έλειψαν.



Η διάσημη τραγουδίστρια θα δώσει δέκα συναυλίες στο Παρίσι τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Ήταν τέτοιο το ενδιαφέρον που, όταν ξεκίνησε η προπώληση, οι εγγραφές είχαν ξεπεράσει μέσα σε λίγες ώρες τα εννέα εκατομμύρια.



Η μεγάλη ζήτηση ώθησε τους διοργανωτές στην απόφαση να διπλασιάσουν τον αριθμό των εμφανίσεων της Σελίν Ντιόν στο Paris La Défense Arena, με τις νέες ημερομηνίες να προγραμματίζονται για τον Μάιο του 2027.



Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Harper’s Bazaar, η Ντιόν μίλησε για τις επερχόμενες εμφανίσεις της, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει περάσει τόσος καιρός. Θα ήθελα να τους προσφέρω κάτι για να τους δείξω πόσο μου έλειψαν».

Céline Dion Says She's Still "Living the Life" Amid Stiff-Person Syndrome Battle https://t.co/FgK3JfSXso — E! News (@enews) August 18, 2026

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο επιλέγει να πορεύεται στη ζωή. Η 58χρονη τραγουδίστρια, που έχει διαγνωστεί με σύνδρομο του δύσκαμπτου ατόμου και ετοιμάζεται να παρουσιάσει στους θαυμαστές της μια νέα εκδοχή της, τόνισε: «Μερικές φορές υπάρχουν χαρούμενα πράγματα, άλλες φορές λυπηρά, αλλά αυτό λέγεται ζωή».



Συνεχίζοντας, η Σελίν Ντιόν εξήγησε ότι δεν αναλώνεται σε ερωτήσεις για τη ζωή. Αντιθέτως, αυτό που κάνει είναι απλώς να ζει. «Αντί να αναρωτιέσαι διαρκώς για τη ζωή, μπορείς απλώς να τη ζήσεις;. Οπότε εγώ ζω τη ζωή μου, κορίτσι μου. Ζω τη ζωή», πρόσθεσε.

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