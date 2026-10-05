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05.10.2026 23:58

Η γεμάτη νοήματα συνάντηση του Αντώνη Σαμαρά με τον Άρη Σπηλιωτόπουλο

05.10.2026 23:58
samaras spiliwtopoulos

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Δεν είναι ακριβώς από τις συναντήσεις που προκαλούν απλά έκπληξη. Είναι από τις συναντήσεις που προκαλούν… πολύ μεγάλη έκπληξη, ενδεχομένως και τον απόλυτο αιφνιδιασμό – αν και δεν θα έπρεπε.

Το απόγευμα της Δευτέρας, λοιπόν, ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε με τον άλλοτε υπουργό της ΝΔ επί κυβερνήσεων Καραμανλή, αλλά τα τελευταία χρόνια κομματικά άστεγο και έχοντα πολιτικά φλερτ ακόμη και με τον ΣΥΡΙΖΑ και γενικότερα την Κεντροαριστερά, στο πασίγνωστο στέκι της πλατείας Κολωνακίου, τη «Βιβλιοθήκη».

Αυτόπτης μάρτυς της ενδιαφέρουσας και μάλλον με πολλά μηνύματα συνάντησης μού μετέφερε ότι οι δυο τους τα είπαν επί πολλή ώρα και, μάλιστα, σε ύφος και κλίμα που φανέρωνε μεγάλη σύμπτωση απόψεων.

Επειδή δεν βρίσκω πολλά θέματα στα οποία να συμφωνούν, καθώς ο Άρης δεν υιοθετεί συντηρητικές απόψεις, τις οποίες ο πρόεδρος Αντώνης έχει σημαία, υποθέτω βασίμως ότι το κοινό στοιχείο που τους ενώνει είναι… ο αντιμητσοτακικός αγώνας. Αυτό, ναι, είναι συναρπαστικό θέμα για να συζητείται επί ώρα και, μάλιστα, με θέρμη και συγκλίσεις ανάμεσα στους δύο.

Γίνονται πραγματάκια στον… ακάλυπτο της δεξιάς πολυκατοικίας, φαίνεται…

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