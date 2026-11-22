Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τραγική κατάληξη είχε σχολική εκδρομή για μια 17χρονη μαθήτρια από την Κύπρο, καθώς εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου περίπου στις 11 το βράδυ του Σαββάτου (21/11).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του philenews, την Αστυνομία ενημέρωσε η διεύθυνση του ξενοδοχείου, όταν η ανήλικη εντοπίστηκε αναίσθητη στο δωμάτιό της.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα ασθενοφόρου, τα μέλη του οποίου επιχείρησαν να την επαναφέρουν, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί ξεκίνησαν να λαμβάνουν καταθέσεις από τους συμμαθητές της 17χρονης και εργαζόμενους στο ξενοδοχείο.

Σημειώνεται ότι το Σαββατοκύριακο στην Κακοπετριά είχαν μεταβεί μαθητές από περίπου πέντε με έξι σχολεία της Λεμεσού.

Aύριο, Δευτέρα, αναμένεται να διενεργηθεί νεκροτομή επί της σορού, ώστε να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου της.

Την υπόθεση διερευνούν οι ανακριτές του ΤΑΕ Μόρφου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Διαβάστε επίσης:

«Απολύτως εκτός ελέγχου η ICE»: Οργή για τις βίαιες συλλήψεις από πράκτορες με καλυμμένα πρόσωπα σε αεροδρόμιο του Σιάτλ (Video)

«Ο πόλεμος επεκτείνεται»: Προειδοποίηση Ελσίνκι για τη Βαλτική μετά το χτύπημα με drones στο ρωσικό πλοίο «Sparta II»

Πεζεσκιάν: Ο «σιωπηλός οικονομικός πόλεμος» είναι σκληρότερος και από τις επιθέσεις με πυραύλους