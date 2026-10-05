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05.10.2026 20:40

ΣΥΡΙΖΑ για Ρούμπιο: «Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη στην Αθήνα»

05.10.2026 20:40
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«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει τις κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Κουμουνδούρου και προσθέτει: «Διεκδικούμε να ακουστεί δυνατά η φωνή της ειρήνης, της διπλωματίας, του διεθνούς δικαίου και της μη εμπλοκής της χώρας μας σε πολεμικούς σχεδιασμούς».

Αναφέρει ακόμη: «η επίσκεψη έρχεται να καλύψει τις σοβαρές αποκαλύψεις για τις απαράδεκτες, αντιδημοκρατικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά χωρών και εκλεγμένων κυβερνήσεων της Αμερικανίδας πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Αποκαλύψεις που σχετίζονται με πιέσεις για την προώθηση αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων ενώ η κυβέρνηση επιμένει να σιωπά…».

Γενικεύοντας υποστηρίζει: «Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα δεν μπορεί να περιορίζεται στον ρόλο του “προβλέψιμου και δεδομένου συμμάχου”, που επιλέγει την όλο και μεγαλύτερη εξάρτησή της από τους αμερικανικούς σχεδιασμούς αντί για μια πραγματικά πολυδιάστατη, ενεργητική εξωτερική πολιτική. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα οφείλει να έχει σχέσεις συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όπως και με όλες τις χώρες, με όρους αμοιβαιότητας και υπεράσπισης των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Όπως και  ισχυρή διπλωματική παρουσία, αξιοποίηση του ρόλου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΗΕ και σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και την ειρήνη. Ακριβώς ό,τι έκανε κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, 2015 – 2019, όταν η Αθήνα λειτουργούσε ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας και προασπιζόταν αποφασιστικά τα συμφέροντα της χώρας μας.

Για αυτό και η χώρα μας χρειάζεται άμεσα αλλαγή ρότας στην εξωτερική πολιτική».

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