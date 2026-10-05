Μητσοτάκης στα 52α γενέθλια της ΝΔ: Τέσσερις φορές κερδίσαμε απανωτές εκλογές με πάνω από 40% και θα το ξανακάνουμε

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Στις εκλογές της άνοιξης του 2027 και στην ανάγκη η Νέα Δημοκρατία να διατηρήσει, όπως είπε, τον χαρακτήρα της ως δύναμη σταθερότητας αλλά και αλλαγής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια από την ίδρυση της ΝΔ, στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας για την παρουσία τους στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια του κόμματος, τονίζοντας ότι η φετινή γιορτή έχει διαφορετικό χαρακτήρα. «Εσείς είστε η Νέα Δημοκρατία, εσείς είστε η ψυχή και η καρδιά της παράταξης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι στόχος της εκδήλωσης είναι ο καθένας να θυμηθεί τη δική του προσωπική διαδρομή και όσα τον συνδέουν με τη ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις δυνατότητες του κόμματός του αλλά και στην κρίση των πολιτών, σημειώνοντας ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είναι δύσκολη.

«Έχουμε μπροστά μας ακόμη μία δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Αλλά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη όχι μόνο στις δυνατότητες του κόμματός μας αλλά στην κρίση του ελληνικού λαού, ο οποίος κρίνει και συγκρίνει και γνωρίζει ότι σήμερα η ΝΔ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυάται ταυτόχρονα και τη σταθερότητα και την αλλαγή», ανέφερε.

«Τέσσερις φορές κερδίσαμε απανωτές εκλογές με πάνω από 40%»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκτενή αναφορά στην εκλογική ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, υπενθυμίζοντας τέσσερις περιόδους κατά τις οποίες, όπως είπε, το κόμμα κατάφερε να πετύχει διαδοχικές εκλογικές νίκες με ποσοστά άνω του 40%.

«Σκεφτόμουν καθώς ερχόμουν ότι τέσσερις φορές η ΝΔ έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά που ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές, με τον Κώστα Καραμανλή στις εκλογές του 2004 και του 2007 και το καταφέραμε και εμείς, όλοι μαζί», είπε.

Και πρόσθεσε: «Και θα το ξανακάνουμε».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η ΟΝΝΕΔ από το 1987 είχε προτείνει την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Πως μπορέσαμε να ανανεωνόμαστε διαρκώς. Αυτή η μεγάλη δύναμη της ΝΔ και αυτή θα μας επιτρέψει να κερδίσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η δυνατότητα να προσαρμοζόμαστε πέρα και πάνω από τις ταμπέλες της αριστεράς και της δεξιάς», συνέχισε.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι ενόψει της δύσκολης εκλογικής αναμέτρησης η ΝΔ είναι η παράταξη που σε ταραγμένα νερά κρατάει γερά το σκάφος της πατρίδας.

«Θα έχουμε την ευκαιρία μέχρι τις εκλογές να εξηγήσουμε στους πολίτες ποιο είναι το σχέδιο μας για την Ελλάδα του 2030. Όσο περισσότερο παραμένουμε στην εξουσία , τόσο περισσότερο πρέπει να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Μέσα μας να βρούμε τη δύναμη και τα λάθη μας να αναγνωρίσουμε και ταυτόχρονα να σχεδιάσουμε μέλλον που θα κάνει τη χώρα πρωταγωνίστρια στην Ευρώπη, θα έχουμε μπροστά μεγάλες οικονομικές αναταραχές. Σήμερα η Ελλάδα είναι παράδειγμα προς μίμηση», τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως «αυτή την πορεία δεν θα τη θέσουμε σε κίνδυνο για κανέναν» κα πως «δεν θα γυρίσουμε πίσω στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών».

«Όταν ταυτιζόμαστε με μια μεγάλη παράταξη, τα προσωπικά μας βιώματα συνδέονται με τις αξίες και τις αρχές μας», ανέφερε μεταξύ άλλων.

«Έχουμε κάθε λόγο παρά τους δύσκολους καιρούς να ελπίζουμε σε μια καλύτερη Ελλάδα. Πάρτε δυνάμεις για τον αγώνα που έρχεται. Θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες αυτών που πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέσαμε. Θα το ξανακάνουμε το 2027», τόνισε κλείνοντας την ομιλία του.

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