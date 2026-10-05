Την έκανε… κινέζικα ο Κώστας Καραμανλής από τα γενέθλια της ΝΔ – Την ώρα της εκδήλωσης θα μιλάει με νέους από την Κίνα

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Δεν περνά απαρατήρητο ότι τα αποψινά γενέθλια που θα κάνει η ΝΔ, θα έχουν… ηχηρές απουσίες.

Και δεν μιλάμε για απλά στελέχη, αλλά για τρεις πρώην προέδρους της, που μαζί με τον Μητσοτάκη είναι οι μόνοι εν ζωή (μαζί με τον Πλακιωτάκη που διετέλεσε πρόεδρος της παράταξης για δύο μήνες) πρόεδροι του κόμματος, οι δύο μάλιστα πρώην πρωθυπουργοί.

Κι αν η απουσία του Αντώνη Σαμαρά είναι αναμενόμενη και λογική, αυτή του Κώστα Καραμανλή έχει ξεχωριστή σημασία.

Ιδιαίτερα από την στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός προτίμησε να βρεθεί αντί της γιορτής της παράταξης στο αμφιθέατρο του Παλαιού Πανεπιστημίου στην Πλάκα, όπου θα είναι κεντρικός ομιλητής στο… Ελληνοκινεζικό Φόρουμ Νεολαίας.

Μια κίνηση επίσης με… μηνύματα προς του Μαξίμου, καθώς επιλέγει να προβάλει τις δικές του κυβερνητικές πρωτοβουλίες, σε μια κίνηση που μπορεί να χαρακτηριστεί ως αιχμή προς την κυβέρνηση.

Οσον αφορά τον Β. Μεϊμαράκη, επέλεξε να παραστεί στην Ολομέλεια της Ευρωβουλής, αλλά οι σχέσεις του ούτως ή άλλως έχουν ψυχρανθεί με την ηγεσία. Εξάλλου δεν συνηθίζει να δίνει τελευταία το παρόν σε ανάλογες εκδηλώσεις.

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