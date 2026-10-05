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05.10.2026 12:40

Ο Σαμαράς και ο συμβολισμός με τον Λευκό Πύργο

05.10.2026 12:40
samaras lefkos pyrgos

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Τα όσα λέει ο Αντώνης Σαμαράς στο σαββατιάτικο video για τα κειμήλια από τη Βουλγαρία και το Μακεδονικό, έχουν μεν τη σημασία τους για τον αντιπολιτευτικό λόγο προς την κυβέρνηση, αλλά εξίσου σημαντικό ήταν και το όλο σκηνικό.

Για την ακρίβεια, το φόντο με τον Λευκό Πύργο, που επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός ήταν το πιο ισχυρό μήνυμα – πιο ισχυρό και από τα λεγόμενά του.

Η φιλοδοξία των επιτελών του Σαμαρά είναι να πετύχει το νέο κόμμα εντυπωσιακές επιδόσεις στη Βόρεια Ελλάδα. Ώστε μαζί με την αναμενόμενη καλή παρουσία στην Πελοπόννησο να επιτευχθεί ο στόχος ενός μεγάλου ποσοστού στις εκλογές, ικανού να επιδράσεις στην αλλαγή σκηνικού.  

Έτσι κι αλλιώς η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή ήταν πάντα της μεγάλης επιρροής του.

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