Έκπληξη από Γκιλφόιλ: Έκανε like στον Σαμαρά

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Την έκπληξη έκανε η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μία έκπληξη που που προσπαθεί να αποκωδικοποιήσει το κυβερνητικό επιτελείο.

Η Γκιλφόιλ λοιπόν έκανε like στην ανάρτηση στο Instagram του Mega που αφορούσε το νέο βίντεο του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στα social media και στα οποίο ασκούσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.

Η κίνηση της κας Γκιλφόιλ εξέπληξε την κυβέρνηση από την στιγμή μάλιστα που από την πλευρά της πρεσβείας μεταδίδεται η εικόνα ότι υπάρχει άριστη συνεργασία με το Μαξίμου

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