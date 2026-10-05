Αντώνης Σαμαράς: Έξι μηνύματα σε δύο ημέρες – «Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του»

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Δυναμική εμφάνιση έκανε τα τελευταία εικοσιτετράωρα ο Αντώνης Σαμαράς, διαψεύδοντας με τον τρόπο του όσους πιστεύουν ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο απειλεί την κυβέρνηση παρά εννοεί όσα λέει για τη δημιουργία νέου κόμματος.

Μέσα από δύο εμφανίσεις του, μία το Σάββατο και μία την Κυριακή, ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε έξι μηνύματα τόσο προς την κυβέρνηση όσο και προς την κοινωνία.

Το Σάββατο εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως για τις δηλώσεις της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν περί μακεδονικής «ταυτότητας και γλώσσας», αλλά και για την πολιτική ανταλλαγή της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Με τον τρόπο του, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας για τον ίδιο παραμένει πάντα ανοικτό, ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να συγκρουστεί με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

«Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του»

Χθες, μέσα από ένα βίντεο όπου συνομιλούσε με τον στενό του συνεργάτη και διευθυντή του γραφείου του, Νίκο Τσούτσια, συνέχισε τις επιθέσεις κατά της κυβέρνησης με βάση την επικαιρότητα.

«Λένε ότι θα κάνεις κόμμα και μετά θα το κλείσεις, αρκεί να χάσει την καρέκλα του ο Μητσοτάκης», ανέφερε ο Νίκος Τσούτσιας, απευθυνόμενος προς τον Αντώνη Σαμαρά, με τον πρώην πρωθυπουργό να απαντά: «Δεν με νοιάζει ποιος θα χάσει την καρέκλα του, με νοιάζει να μη χάσει η Ελλάδα».

Με τον τρόπο αυτό, ο Αντώνης Σαμαράς έστειλε ένα σαφέστατο μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι είναι έτοιμος να κατέβει με το κόμμα του στις επόμενες εκλογές, παρά τα όσα λέγονται από κάποιους περί παιχνιδιού εντυπώσεων.

Ακόμη, μέσα από έναν σχολιασμό που αφορούσε όσα λένε τα στελέχη της ΝΔ για την ακρίβεια, έστειλε πολλαπλά μηνύματα και κυρίως ότι τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος διακατέχονται πλέον από αλαζονεία, η οποία τα κάνει να μη συναισθάνονται την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η ελληνική κοινωνία.

Η αιχμή για τα Τέμπη και η επίθεση για την ακρίβεια

Συζητώντας για τις δηλώσεις των γαλάζιων στελεχών σχετικά με την ακρίβεια και τα καύσιμα, ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ είπε: «Αυτούς τους έχει πάρει το ποτάμι, αυτή τη φορά δεν θα μπορούν ούτε και να το μπαζώσουν».

Με τη φράση του αυτή έδειξε ξεκάθαρα ότι θεωρεί ότι η ΝΔ έχει γίνει «ποτάμι», ενώ επεσήμανε ότι γι’ αυτόν το θέμα των Τεμπών είναι κυρίαρχο, κάνοντας μάλιστα λόγο για το «μπάζωμα» και αφήνοντας έτσι σαφή αιχμή για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο Ειδικό Δικαστήριο.

Παράλληλα, έδειξε ότι συνολικά θεωρεί πως τα στελέχη της ΝΔ έχουν χάσει το στίγμα τους και αντιμετωπίζουν τους πολίτες αφ’ υψηλού, παραπέμποντας στις δηλώσεις που έκαναν πρόσφατα ο Κώστας Τσιάρας για την κίνηση στους δρόμους και ο βουλευτής Πιερίας Σπύρος Κουλκουδίνας, ο οποίος είχε πει ότι «όποιος δεν έχει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να παίρνει τα μέσα μαζικής μεταφοράς».

Η συνολική τοποθέτηση του Αντώνη Σαμαρά δείχνει ότι η άποψή του είναι πως η ελληνική οικονομία, με ευθύνη της κυβέρνησης, δεν πάει καθόλου καλά, ενώ οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος έχουν χάσει την επαφή τους με τα προβλήματα των πολιτών.

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