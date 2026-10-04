«Πυρά» της αντιπολίτευσης με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση Μητσοτάκη

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Κριτική στην ανάρτηση του πρωθυπουργού ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Αποτυχία στη διαχείριση της ενεργειακής κρίσης και του ιδιωτικού χρέους, καταλογίζει στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, δήλωσε μεταξύ άλλων, πως: «Ο Πρωθυπουργός παρέλειψε στην κυριακάτικη ανάρτηση του να εξηγήσει για ποιο λόγο στη ρύθμιση των 120 δόσεων το επιτόκιο είναι 5,8%, γιατί δεν προχωρά στη διαγραφή τόκων. Τον Ιούλιο η κυβέρνηση θεσμοθέτησε τις 72 δόσεις και τρεις μήνες μετά εξήγγειλε τις 120 δόσεις ομολογώντας την παταγώδη αποτυχία της.

Όχι άλλες χαμένες ευκαιρίες στην πλάτη της κοινωνίας. Τις επόμενες μέρες το ΠΑΣΟΚ καταθέτει πρόταση νόμου στη Βουλή για το ιδιωτικό χρέος και οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν και να συγκρίνουν».

Το ΚΚΕ σχολίασε πως: «Αυτό που φέρνει σε αδιέξοδο τα λαϊκά νοικοκυριά της χώρας, δεν είναι κάποιο παγκόσμιο φυσικό φαινόμενο, όπως προκλητικά παρουσιάζει την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια ο κ. Μητσοτάκης, αλλά η πολιτική της πολεμικής εμπλοκής, της φοροληστείας και της με κάθε τρόπο στήριξης των κερδών των ενεργειακών και άλλων ομίλων, την οποία υλοποιεί με φανατισμό η κυβέρνησή του».

«Οι Έλληνες πολίτες ζουν την σκληρή πραγματικότητα με το ενοίκιο, το σούπερ μάρκετ, τα καύσιμα και τα χρέη τους. Αυτή την Ελλάδα ο κ. Μητσοτάκης επιμένει κάθε Κυριακή να την αφήνει έξω από την ανάρτησή του», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

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