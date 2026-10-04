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04.10.2026 14:44

Ασπρόπυργος: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού – Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων

04.10.2026 14:44
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Κανονικά διεξάγεται πλέον η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, καθώς αποκαταστάθηκε στις 14:05, όπως και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.

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ΚΥΡΙΑΚΗ 04.10.2026 16:17
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