Ασπρόπυργος: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού – Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων

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Κανονικά διεξάγεται πλέον η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, καθώς αποκαταστάθηκε στις 14:05, όπως και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στον Ασπρόπυργο.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.



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