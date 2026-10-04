Ασπρόπυργος: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία του προαστιακού – Σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων

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Κανονικά διεξάγεται πλέον η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος, καθώς αποκαταστάθηκε στις 14:05, όπως και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιόσια – Λουτρόπυργος, που είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, στον Ασπρόπυργο.
Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του Προαστιακού Σιδηροδρόμου Αθηνών.
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