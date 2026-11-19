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Τη ζωή τους έχασαν δύο άτομα το απόγευμα της Πέμπτης, 19/11, στην Κερατέα, έπειτα από τροχαίο δυστύχημα με μοτοσικλέτα.

Η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν προσέκρουσε σε δέντρο στη λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος του Αγίου Ταξιάρχη, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό τους.

Τα αίτια της τραγωδίας παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν στη σύγκρουση συμμετείχε και άλλο όχημα ή αν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας.

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