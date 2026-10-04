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Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2458
01/10/2026
04.10.2026 17:28

Η παρέμβαση Μπακογιάννη και το ερώτημα για τα προσεχώς

Δημοσιεύτηκε στο ΠΟΝΤΙΚΙ

τεύχος 2458
01/10/2026
04.10.2026 17:28
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Εντύπωση προκάλεσε η παρέμβαση του Κώστα Μπακογιάννη στη συζήτηση περί αλαζονείας στο εσωτερικό της κυβέρνησης, η οποία, μάλιστα, ήλθε λίγες ώρες πριν από τα «μηνύματα» του ίδιου του πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Μιλώντας στο Action 24 και ερωτηθείς για τα… καλάμια, για τα οποία είχε μιλήσει η μητέρα του, Ντόρα Μπακογιάννη, προ ημερών, ο πρώην δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε με νόημα ότι «ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Η αλαζονεία δυστυχώς πολλές φορές σχετίζεται και είναι ταυτισμένη με θέσεις εξουσίας. Όλοι εμείς που ασκούμε και έχουμε ασκήσει εξουσία πρέπει να είμαστε δύο και τρεις φορές προσεκτικοί».

Η παρέμβαση του Κ. Μπακογιάννη έχει ενδιαφέρον, καθώς έρχεται σε μια στιγμή που ο πρωθυπουργός μοιάζει να «απαντά» στην Ντόρα, αλλά και να προειδοποιεί τους υπουργούς ότι κρίνονται και αξιολογούνται, επιχειρώντας να βάλει φρένο σε μια συζήτηση που – όλοι παραδέχονται – προκαλεί επιπλέον φθορά στην κυβέρνηση.

Οπότε, πλέον, το ερώτημα είναι αν η… γκρίνια θα συνεχιστεί ή θα μπει φρένο. Ίδωμεν…

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