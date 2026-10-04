Ο Ανδρουλάκης υποδέχεται και ανακοινώνει τον Ευάγγελο Αποστολάκη

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Η μεταγραφή του Ευάγγελου Αποστολάκη στο ΠΑΣΟΚ επισημοποιείται αύριο, Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα τον υποδεχτεί στο γραφείο του στην Βουλή.

Η συνάντηση θα γίνει στις 12 το μεσημέρι για να επισημοποιηθεί και τυπικά η εισχώρηση του κ. Αποστολάκη στην Χ. Τρικούπη, κάτι που εδώ και αρκετό καιρό ήταν γνωστό πως ήταν θέμα χρόνου να συμβεί.

Ηδη μάλιστα έχει κυκλοφορήσει πως στα ψηφοδέλτια των εκλογών του 2027, ο Αποστολάκης προορίζεται για την Α’ Πειραιά.

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