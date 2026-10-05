Ο Νίκος Ανδρουλάκης είδε το Ελλάδα-Γερμανία: «Μια ομάδα γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος»

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Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ– Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησε από κοντά τον αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική της League του Nations League.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έφερε, μάλιστα, γούρι στην εθνική Ελλάδας, αφού η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήρε μία “χρυσή” ισοπαλία απέναντι στους ισχυρούς Γερμανούς και αγκάλιασε την πρόκριση στα προημιτελικά του Nations League.

“Μια Εθνική Ελλάδος γεμάτη ταλέντο, πάθος και ήθος. Το μέλλον της δείχνει λαμπρό. Μια ομάδα που μας ενώνει και μας κάνει περήφανους. Είμαστε όλοι δίπλα της”, ήταν το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

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