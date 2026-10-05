Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε στο ΠΑΣΟΚ τον Ευάγγελο Αποστολάκη και τον ρίχνει στη μάχη της κάλπης στην Α’ Πειραιώς

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Η μεταγραφή… ολοκληρώθηκε κι επίσημα από τον Νίκο Ανδρουλάκη καθώς ο Ευάγγελος Αποστολάκης εντάσσεται και τυπικά στο ΠΑΣΟΚ.

Ο ανεξάρτητος -μέχρι σήμερα- βουλευτής, επισκέφτηκε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ στο γραφείο του στη Βουλή όπου συζήτησαν για λίγη ώρα.

Ο Αποστολάκης αναμένεται να είναι στα ψηφοδέλτια στην Α΄Πειραιώς.

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