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Στον εισαγγελέα οδηγούνται οι 15 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται σε κύκλωμα εκτεταμένης φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων, το οποίο εξαρθρώθηκε έπειτα από ελέγχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σε βάρος των κατηγορουμένων ασκήθηκαν, κατά περίπτωση, ποινικές διώξεις για τα ακόλουθα αδικήματα:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση.

Φοροδιαφυγή.

Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Απόπειρα απάτης.

Πλαστογραφία.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η φοροδιαφυγή φέρεται να πραγματοποιούνταν μέσω της μη απόδοσης ΦΠΑ, της έκδοσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και της υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων του ΔΕΟΣ, οι εμπλεκόμενοι είχαν οργανώσει έναν μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής, βασισμένο στην ανταλλαγή εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας.

Από τη δράση του κυκλώματος, οκτώ εταιρείες φέρονται να απέκρυψαν φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 13 εκατομμύρια αφορούν φόρο εισοδήματος και 15 εκατομμύρια ΦΠΑ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις υπέβαλαν αιτήματα και έλαβαν επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

Οι εταιρείες εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους, ωστόσο πίσω από αυτές βρίσκονταν συχνά πρόσωπα που δεν διέθεταν το αντίστοιχο επαγγελματικό ή οικονομικό προφίλ. Άνεργοι, ιδιοκτήτες μικρών καφενείων και άτομα χωρίς εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι εταιρειών με δραστηριότητα που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί από την οικονομική τους κατάσταση.

Εμπλοκή τραπεζικών στελεχών και λογιστών

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται και δύο διευθυντές υποκαταστημάτων τράπεζας, στη Δυτική Ελλάδα και την Ανατολική Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, φέρονται να διευκόλυναν τους διαχειριστές των εταιρειών στην ανάληψη παράνομων επιστροφών φόρου, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, σε μετρητά.

Για τις υπηρεσίες τους φέρονται να λάμβαναν ως αντάλλαγμα ποσά που ξεπερνούσαν τις 100.000 ευρώ ανά ανάληψη. Για τη διερεύνηση του ρόλου τους, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο φέρονται να διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και λογιστές, τέσσερις εκ των οποίων έχουν ήδη συλληφθεί.

Το καφενείο που χρησιμοποιούνταν για τις φορολογικές δηλώσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο το κύκλωμα εξασφάλιζε την τεχνολογική υποστήριξη για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα, χρησιμοποιούνταν καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, μέσω του οποίου πραγματοποιούνταν οι σχετικές διαδικασίες.

Μάλιστα, μετά την ολοκλήρωση των υποβολών, η συγκεκριμένη επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε πρόσωπο που φέρεται να λειτουργούσε ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος.

Πέρα από τις 15 συλλήψεις, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και άλλα στοιχεία που αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι έρευνες των αρμόδιων αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη αξιολόγηση των ευρημάτων, καθώς και τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον προσώπων και εταιρειών που ενδέχεται να συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος.

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