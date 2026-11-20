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Εγκληματική ομάδα αποκάλυψε η αστυνομική έρευνα μετά την κινηματογραφική καταδίωξη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίων πριν από δύο ημέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι τρεις ρομά με το μαύρο SUV φέρεται να εμπλέκονται σε τουλάχιστον πέντε τηλεφωνικές απάτες, με συνολική λεία που ξεπερνά τις 500.000 ευρώ.

Ειδικότερα, λίγο πριν από την καταδίωξη από τον μοτοσυκλετιστή της Τροχαίας, είχαν καταφέρει να αποσπάσουν από ηλικιωμένη 400 λίρες και 50.000 ευρώ.

Η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει τον 30χρονο οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος καταζητείται μαζί με τους δύο συνεργούς του, και εμπλεκόταν σε περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών οι οποίες είχαν σημειωθεί πρόσφατα σε περιοχές των Ιωαννίνων, αλλά και το αυτοκίνητο.

Το πρωί οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων η 24χρονη ιδιοκτήτρια του οχήματος, η οποία είχε συλληφθεί στην Αττική, όταν προσήλθε σε αστυνομική υπηρεσία για να δηλώσει την κλοπή του.

Τα δύο μέλη της ομάδας, ο 30χρονος και η 24χρονη κατηγορούνται κατά περίπτωση για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απείθειας, της βίας κατά υπαλλήλων, της επικίνδυνης οδήγησης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.

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