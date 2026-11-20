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Το ενδεχόμενο να μπουν πιο αυστηρά μέτρα στη χρήση των πατινιών, αλλά και ένα καλύτερο θεσμικό πλαίσιο για τη χρήση τους, εξετάζει ο Δήμος Αθηναίων.

Το βασικότερο πρόβλημα εστιάζεται στην διαχείριση και συλλογή τους καθώς αν και η δημοτική αστυνομία έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμα, δεν της δίνεται η δυνατότητα να απομακρύνει τα πατίνια από τα σημεία που εντοπίζονται παρατημένα.

Η διαδικασία απομάκρυνσής τους μάλιστα, μπορεί να διαρκέσει ώρες, καθώς πρέπει να ενημερωθεί και να ενεργοποιηθεί η τροχαία για την διαδικασία αυτή.

Ενα άλλο ζήτημα που εξετάζεται από τον Δήμο είναι να αλλάξουν οι χώροι στάθμευσης των ηλεκτρικών πατινιών καθώς ορισμένες δεν χρησιμοποιούνται.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, οι παραβάσεις με τα ηλεκτρικά πατίνια έχουν ξεπεράσει τις 3.000 από την αρχή του έτους, με την συντριπτική πλειοψηφία (2.774) να αφορούν την εγκατάλειψή τους σε μη νόμιμα σημεία (το πρόστιμο είναι 150 ευρώ). Άλλοι 198 τιμωρήθηκαν γιατί δεν φορούσαν κράνος.

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