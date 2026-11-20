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Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Αριστείδης Κορέας, διέταξε την έναρξη προκαταρκτικής έρευνας για τις καταγγελίες του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, κατά τη διάρκεια του περιστατικού σε έλεγχο οχήματος στο οποίο επέβαινε η κόρη του.

Οι καταγγελίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έγιναν με βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στα social media, λίγες ώρες μετά τον έλεγχο, βίντεο στο οποίο επιτέθηκε και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος έστειλε το βίντεο στην εισαγγελία.

Πλέον αναμένεται να κληθεί να καταθέσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το περιστατικό και όσα είπε στους αξιωματικούς της Τροχαίας.

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