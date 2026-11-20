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Ένα βίντεο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας, Λάμπρος Μίχος, έχει γίνει τις τελευταίες ώρες viral.

Στο βίντεο καταγράφεται η αντίδραση του δημάρχου όταν διαπίστωσε ότι είχε τοποθετηθεί αγγελία πώλησης πάνω σε μία φρεσκοβαμμένη κολώνα της πόλης.

Όπως φαίνεται σε βίντεο, ο Μίχος κάλεσε στο τηλέφωνο το οποίο αναγραφόταν στο πωλητήριο και ενημέρωσε τη γυναίκα που το σήκωσε ότι προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τέτοιου είδους πράξεις.

«Την έχετε κολλήσει σε κολώνα που είναι φρεσκοφτιαγμένη, καινούργια, και ο δήμος προβλέπει πρόστιμο 500 ευρώ» ακούγεται να λέει ο δήμαρχος Αγίας Βαρβάρας στη γυναίκα, η οποία του είπε ότι μιλάει εκ μέρους του πωλητή.

Στο άκουσμα του προστίμου η γυναίκα είπε «όχι, θα έρθω να την βγάλω», με τον κ. Μίχο να την ενημερώνει «αν έχετε βάλει και αλλού, βγάλτε τη γιατί είναι 500 ευρώ για κάθε κολώνα».

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