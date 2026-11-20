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Χωρίς πολλά-πολλά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, «άδειασε» μεγαλοπρεπώς τον Δημήτρη Καλογερόπουλο, ο οποίος είχε προτείνει τη μετεκλογική συνεργασία της ΝΔ με τα κόμματα στα δεξιά της, αφού, όπως είπε, κανένας άλλος δεν θέλει να συνεργαστεί μαζί της.

Ο Π. Μαρινάκης είπε χαρακτηριστικά ότι αυτό που πρότεινε ο Δ. Καλογερόπουλος «δεν θα γίνει ποτέ γιατί η κυβέρνηση αυτή ακολούθησε μια πολιτική σε μια σειρά θεμάτων όπως η εξωτερική πολιτική που σε 7 χρόνια καταφέραμε ό,τι δεν είχε γίνει μετά τη μεταπολίτευση, θα μπορούσε να καθίσει στο τραπέζι με τους ίδιους ανθρώπους που τη θεωρούν ενδοτική;», προσθέτοντας ότι η πρόταση αυτή «δεν είναι θέση της ΝΔ ούτε πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο».

Strike two για τον «Μήτσο»;

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