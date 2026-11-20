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Για τις 7 Δεκεμβρίου διεκόπη η δίκη της βουλευτή Τρικάλων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνας Παπακώστα, στο Μονομελές Εφετείο, για την υπόθεση των επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Η βουλευτής βρίσκεται στο εδώλιο μετά τη δίωξη που άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, με συγκατηγορούμενους τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, και δύο ακόμη πρόσωπα. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ηθική αυτουργία σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Σε δήλωσή του, ο συνήγορος υπεράσπισής της, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, υποστήριξε ότι η Κατερίνα Παπακώστα κατηγορείται επειδή επέλεξε να βρίσκεται κοντά στα προβλήματα των πραγματικών γεωργών και κτηνοτρόφων.

Αμφισβήτησε επίσης ότι από τις ενέργειές της θίχτηκαν τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφερόμενος σε ποσό 8.000 ευρώ, το οποίο, όπως είπε, επίσης αμφισβητείται.

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