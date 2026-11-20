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Κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισμός για το 2027 από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Θάνο Πετραλιά, με τη φετινή διαδικασία να γίνεται για πρώτη φορά αποκλειστικά σε άυλη ψηφιακή μορφή και με τη συνδρομή του πληροφοριακού συστήματος govERP.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,3% για το 2027, μείωση της ανεργίας στο 7,9% και αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,8%, ενώ ενσωματώνει σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των εισοδημάτων, τη μείωση της φορολογίας και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας.

Τι προβλέπει ο Προϋπολογισμός 2027

Στον πυρήνα του βρίσκεται ένα πακέτο παρεμβάσεων ύψους περίπου 2,28 δισ. ευρώ για το 2027, σε ένα διεθνές περιβάλλον με γεωπολιτικές εντάσεις (Μέση Ανατολή, Ουκρανία), εμπορικές αναταράξεις και ενεργειακές διακυμάνσεις, αλλά με στόχο τη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας και της επενδυτικής βαθμίδας.

Ανάπτυξη & Επενδύσεις : Προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3% το 2027 (μετά από 2,0% το 2026), υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,2% και τις δύο χρονιές), και αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από 263,4 δισ. ευρώ σε 275,9 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 (από 7,7% το 2026) με στήριξη από το ΠΔΕ, το ΕΠΑ 2026–2030, το Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

: Προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 2,3% το 2027 (μετά από 2,0% το 2026), υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (1,2% και τις δύο χρονιές), και αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ από 263,4 δισ. ευρώ σε 275,9 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,9% το 2027 (από 7,7% το 2026) με στήριξη από το ΠΔΕ, το ΕΠΑ 2026–2030, το Κοινωνικό Κλιματικό Σχέδιο και δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ). Πληθωρισμός & Αγορά Εργασίας : Ο πληθωρισμός (ΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί από 4,0% το 2026 σε 2,8% το 2027 (ΕνΔΤΚ από 3,8% σε 2,6%). Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 7,9% το 2027 (από 8,4% το 2026) και οι ονομαστικές αμοιβές ανά μισθωτό να αυξηθούν κατά 3,9% (από 3,7%).

: Ο πληθωρισμός (ΔΤΚ) εκτιμάται ότι θα αποκλιμακωθεί από 4,0% το 2026 σε 2,8% το 2027 (ΕνΔΤΚ από 3,8% σε 2,6%). Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 7,9% το 2027 (από 8,4% το 2026) και οι ονομαστικές αμοιβές ανά μισθωτό να αυξηθούν κατά 3,9% (από 3,7%). Πλεονάσματα & Χρέος : Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ESA) τοποθετείται σε πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ το 2027 (από 3,6% το 2026) και το συνολικό σε 0,1% (από 0,6%). Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 135,8% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,5% το 2027, με το υλικό να σημειώνει ότι το 2026 η χώρα παύει μετά από 20 χρόνια να έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ.

: Το πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής Κυβέρνησης (ESA) τοποθετείται σε πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ το 2027 (από 3,6% το 2026) και το συνολικό σε 0,1% (από 0,6%). Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αποκλιμακωθεί από 135,8% του ΑΕΠ το 2026 σε 128,5% το 2027, με το υλικό να σημειώνει ότι το 2026 η χώρα παύει μετά από 20 χρόνια να έχει το υψηλότερο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ. Μισθοί, Συντάξεις & Κοινωνικές Παρεμβάσεις : Προβλέπεται πορεία προς τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ σε δύο φάσεις (πρώτη αναπροσαρμογή στα 960 ευρώ τον Απρίλιο 2027 και στόχος τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2028), μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους/λειτουργούς από τον Δεκέμβριο 2027. Περιλαμβάνονται ακόμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο 2026 για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων και μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τριτέκνους.

: Προβλέπεται πορεία προς τον κατώτατο μισθό των 1.000 ευρώ σε δύο φάσεις (πρώτη αναπροσαρμογή στα 960 ευρώ τον Απρίλιο 2027 και στόχος τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο 2028), μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% στον ιδιωτικό τομέα και επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους/λειτουργούς από τον Δεκέμβριο 2027. Περιλαμβάνονται ακόμη ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο 2026 για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, τιμαριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων και μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τριτέκνους. Επιχειρήσεις, Στέγη & Νέα Γενιά: Στο σχεδιασμό εντάσσονται παρεμβάσεις για συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, επιταχυνόμενες αποσβέσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό, σταδιακή μείωση προκαταβολής φόρου, κατάργηση τέλους επιτηδεύματος (με έμφαση στην περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη) και νέο πρόγραμμα 1,5 δισ. ευρώ για ΜμΕ από δάνεια του ΤΑΑ. Παράλληλα προβλέπονται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ» (2 δισ. ευρώ) και ειδικός επενδυτικός λογαριασμός για τη νέα γενιά με ισόποση κρατική συνεισφορά έως 1.200 ευρώ ετησίως.

Τι βλέπει πραγματικά ο πολίτης

Αν διαβάσει κανείς το κείμενο με το βλέμμα στην καθημερινότητα, η μεγάλη διαφορά δεν είναι μόνο το ποσό, αλλά το πότε μπαίνει στην τσέπη και με ποιους όρους.

Πιο συγκεκριμένα:

Τα 1.000 ευρώ στον κατώτατο μισθό: Δεν δίνονται ούτε φέτος ούτε μονομιάς· η πρώτη αύξηση πάει στα 960 ευρώ τον Απρίλιο 2027 και τα 1.000 ευρώ τοποθετούνται τον Ιανουάριο 2028, ενώ η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% αφήνει μικρό περιθώριο ανά μισθό.

στον κατώτατο μισθό: Δεν δίνονται ούτε φέτος ούτε μονομιάς· η πρώτη αύξηση πάει στα 960 ευρώ τον Απρίλιο 2027 και τα 1.000 ευρώ τοποθετούνται τον Ιανουάριο 2028, ενώ η μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% αφήνει μικρό περιθώριο ανά μισθό. Το επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ στο Δημόσιο: Αφορά τον Δεκέμβριο του 2027, οπότε μπαίνει στον ορίζοντα του επόμενου έτους και όχι του φετινού.

στο Δημόσιο: Αφορά τον Δεκέμβριο του 2027, οπότε μπαίνει στον ορίζοντα του επόμενου έτους και όχι του φετινού. « Σπίτι μου ΙΙΙ » (2 δισ. ευρώ) και επενδυτικός λογαριασμός νέων (έως 1.200 ευρώ/έτος): Μεγάλοι αριθμοί και ισχυρός συμβολισμός, όμως για τον πολίτη η πραγματική εικόνα εξαρτάται από τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, τα διαθέσιμα ακίνητα/κεφάλαια και το πότε θα ενεργοποιηθούν.

» (2 δισ. ευρώ) και επενδυτικός λογαριασμός νέων (έως 1.200 ευρώ/έτος): Μεγάλοι αριθμοί και ισχυρός συμβολισμός, όμως για τον πολίτη η πραγματική εικόνα εξαρτάται από τα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, τα διαθέσιμα ακίνητα/κεφάλαια και το πότε θα ενεργοποιηθούν. Πληθωρισμός στο 2,8% το 2027: Η επιβράδυνση από το 4,0% σημαίνει μικρότερες νέες αυξήσεις τιμών, όχι επιστροφή των τιμών προς τα πίσω.

Όσα θα δει πιο άμεσα ο πολίτης

Άμεσα/τέλος 2026 : Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο 2026 σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων.

: Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ καθαρά από τον Νοέμβριο 2026 σε συνταξιούχους άνω των 65 ετών, ΑμεΑ και ανασφάλιστους υπερήλικες, καθώς και η τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων. Φορολογικά & επαγγελματικά : Ο μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τριτέκνους, καθώς και η ελάφρυνση/κατάργηση επιβαρύνσεων (όπως το τέλος επιτηδεύματος εκτός μεγάλων αστικών κέντρων/Θεσσαλονίκης) και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ΜμΕ.

: Ο μηδενικός φόρος εισοδήματος έως τα 20.000 ευρώ για κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τριτέκνους, καθώς και η ελάφρυνση/κατάργηση επιβαρύνσεων (όπως το τέλος επιτηδεύματος εκτός μεγάλων αστικών κέντρων/Θεσσαλονίκης) και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση για ΜμΕ. Εργασία & σταθερότητα: Η προσδοκία για περαιτέρω μείωση της ανεργίας στο 7,9% και άνοδο των μέσων ονομαστικών αποδοχών κατά 3,9%, σε ένα πλαίσιο που επιδιώκει να κρατήσει σταθερό το δημοσιονομικό «μαξιλάρι» και να μειώσει το χρέος στο 128,5% του ΑΕΠ.

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