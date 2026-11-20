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Καμπανάκι κινδύνου για την τεράστια κατανάλωση νερού, ειδικά σε περιοχές με καταγεγραμμένη λειψυδρία, αλλά και για την αύξηση των εκπομπών άνθρακα από τη λειτουργία των data centers χτυπά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) στην ετήσια έκθεσή του.

Ο ΙΕΑ στο ετήσιο World Energy Outlook 2026, καταδεικνύει ότι η κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης αλλάζει τον χάρτη της ηλεκτροπαραγωγής με ενίσχυση του άνθρακα και του φυσικού αερίου ενώ θέτει σε κίνδυνο τα αποθέματα νερού.

Μάλιστα, η τεράστια κατανάλωση νερού θα αποτελέσει σύμφωνα με τον ΙΕΑ, το μεγάλο κριτήριο για τη χωροθέτηση των data centers καθώς ήδη υπάρχουν πολλά παραδείγματα χωρών που «παγώνουν» τις επενδύσεις προκειμένου να βάλουν κανόνες λειτουργίας που θα αμβλύνουν τις τεράστιες επιπτώσεις στα υδατικά αποθέματα.

Ο μεγάλος κίνδυνος για το νερό

Όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, περίπου το 30% της υφιστάμενης και σχεδιαζόμενης παγκόσμιας δυναμικότητας των data centers βρίσκεται σε περιοχές όπου οι διαθέσιμοι υδατικοί πόροι δέχονται, ήδη, μεγάλη πίεση.

Το πρόβλημα είναι τεράστιο καθώς μόνο κατά το 2025 τα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως κατανάλωσαν 885 δισεκατομμύρια λίτρα νερού.

Από αυτά, 240 δισεκατομμύρια λίτρα χρησιμοποιήθηκαν απευθείας εντός των κέντρων δεδομένων, ποσότητα που ισοδυναμεί με μισό φλιτζάνι νερό την ημέρα για κάθε χρήστη του διαδικτύου παγκοσμίως.

Οι αναλύσεις του ΙΕΑ δείχνουν ότι σχεδόν το 40% της χρήσης νερού των κέντρων δεδομένων συνδέεται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το 25% με τις άμεσες ανάγκες ψύξης των κέντρων δεδομένων, και το υπόλοιπο συνδέεται με την κατασκευή ημιαγωγών και μικροτσίπ, καθώς και με τον εφοδιασμό πρωτογενούς ενέργειας.

Ποιες χώρες μπλόκαραν data centers λόγω νερού

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας στην έκθεσή του παρουσιάζει παραδείγματα χωρών, όπως οι ΗΠΑ και η Ταϊλάνδη που λόγω της τεράστιας κατανάλωσης νερού «πάγωσαν» έργα.

Στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με τον ΙΕΑ «πάγωσαν» 49 υπό κατασκευή data centers και 117 που ήταν σε διαδικασία έγκρισης σε όλη τη χώρα, ενώ οι αρχές διαμόρφωναν κανόνες για τη χρήση του νερού το νερό και τη χωροθέτηση των μονάδων.

Για τις ΗΠΑ, στην έκθεση αναφέρεται ότι τους πρώτους επτά μήνες του 2026 οι πολιτειακές και τοπικές αρχές επέβαλαν σχεδόν πενταπλάσιες προσωρινές αναστολές σε σχέδια για κέντρα δεδομένων σε σύγκριση με ολόκληρο το 2025.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 245 αποφάσεις προσωρινής αναστολής από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο του 2026, έναντι περίπου 50 σε ολόκληρο το 2025.

Στους λόγους αναστολών περιλαμβάνονται οι ανησυχίες για τη χρήση νερού, τις τιμές του ρεύματος, τη χωροθέτηση, τις χρήσεις γης και τις επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες και στο περιβάλλον.

Γιατί θα εκτιναχθούν οι εκπομπές άνθρακα

Το μεγάλο πρόβλημα που καταδεικνύεται από την έκθεση του ΙΕΑ είναι οι διαφορετικές επιλογές που κάνουν ΗΠΑ, Κίνα και ΕΕ όσον αφορά στον τρόπο ηλεκτροδότησης των data centers.

Αν και οι κατασκευαστές data centers έχουν αναδειχθεί στους μεγαλύτερους αγοραστές ενέργειας από ΑΠΕ, η ζήτηση για ορυκτά καύσιμα αναμένεται να εκτιναχθεί σε ΗΠΑ και Κίνα.

Σήμερα, περίπου το 60% του ρεύματος που τροφοδοτεί τα κέντρα δεδομένων παγκοσμίως παράγεται από άνθρακα και φυσικό αέριο.

Στις ΗΠΑ σχεδιάζονται μονάδες φυσικού αερίου συνολικής ισχύος 180 Γιγαβάτ για να τροφοδοτήσουν νέα κέντρα δεδομένων.

Στην Κίνα, ο άνθρακας αναμένεται να καλύπτει περίπου τις μισές ανάγκες σε ρεύμα των data centers το 2030.

Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν το 70% θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΙΕΑ) εκτιμά ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας, δηλαδή μέσα σε τέσσερα χρόνια, η κατανάλωση ρεύματος των κέντρων δεδομένων θα διπλασιαστεί και οι εκπομπές άνθρακα από την ηλεκτροδότησή τους θα αυξηθούν κατά 70%.

Ο ΙΕΑ υπολογίζει ότι τα data centers παγκοσμίως καταναλώνουν ήδη σχεδόν 500 τεραβατώρες τον χρόνο, δηλαδή το 1,7% της παγκόσμιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Και εκτιμά ότι, περίπου, τα τρία τέταρτα της πρόσθετης ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια έως το 2030 αναμένεται να προέλθουν από την τεχνητή νοημοσύνη.

Μόνο τα κέντρα που εξυπηρετούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εκτιμάται ότι στο τέλος της δεκαετίας θα χρειάζονται 350 επιπλέον τεραβατώρες ετησίως, δηλαδή, ποσότητα ρεύματος μεγαλύτερη απ’ όση καταναλώνει η Μεγάλη Βρετανία σε έναν χρόνο.

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