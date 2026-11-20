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Ένας 39χρονος συνελήφθη στα Καλύβια για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Κατά τις έρευνες σε κατοικίες και στους γύρω χώρους, οι αστυνομικοί εντόπισαν, μεταξύ άλλων, πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov, δύο πιστόλια, εκατοντάδες φυσίγγια, 151.890 ευρώ σε μετρητά, 200 χρυσές λίρες και πολύτιμα αντικείμενα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πλαστά, όπως προέκυψε, στοιχεία ταυτότητας που κατασχέθηκαν, καθώς έφεραν την ίδια φωτογραφία αλλά διαφορετικά στοιχεία κατόχου, ενώ συνδέονται με 38χρονο αλλοδαπό που είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο στην Κρήτη, καθώς καταζητούνταν από τις σερβικές Αρχές μέσω ερυθράς αγγελίας της INTERPOL.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ

Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Νοεμβρίου 2026, στα Καλύβια Αττικής, 39χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο έρευνας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, ο ανωτέρω κατελήφθη να κατέχει σε οικίες καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών:

πολεμικό τυφέκιο τύπου «Kalashnikov» με έναν γεμιστήρα,

πιστόλι διαμετρήματος 40mm με έναν γεμιστήρα,

πιστόλι με κενό γεμιστήρα,

30 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 114 φυσίγγια,

μετρητή χρημάτων, καταγραφικό μηχάνημα,

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή και 2 συσκευές γεωεντοπισμού,

3 κινητά τηλέφωνα και διάφορες κάρτες sim,

200 χρυσές λίρες και χρυσό ρολόι,

ζευγάρι γάντια,

151.890 ευρώ,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, καθώς και

ταυτότητα και άδεια οδήγησης Αρχών Τσεχίας και διαβατήριο Αρχών Βελγίου, όλα με ίδια φωτογραφία και διαφορετικά στοιχεία κατόχου.

Ακολούθως, λόγω της φύσης των ευρημάτων, ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην έδρα του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, όπου και συνελήφθη.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι το πρόσωπο που απεικονίζεται στα κατασχεθέντα έγγραφα είναι 38χρονος αλλοδαπός, που είχε συλληφθεί τον περασμένο Αύγουστο από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Σερβίας (σχετ. το από 24-08-2026 Δελτίο Τύπου).

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