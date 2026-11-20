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Το καλύτερο μπέρμπον στον κόσμο, σύμφωνα με την American Whiskey Commission (AWC) για το 2026 και τον διαγωνισμό της «18 Year Challenge», αναδείχθηκε το Hogsworth The 18, ένα αναμειγμένο μπέρμπον (blended bourbon) 18 ετών από την αγροτική περιοχή του Βερμόντ με τιμή 100 δολάρια ανά φιάλη, το οποίο συνδυάζει 66% μπέρμπον με 34% Αρμανιάκ που ωρίμασε για 43 έως 52 χρόνια σε γαλλική δρυ.

Η αξιολόγηση της American Whiskey Commission

Η American Whiskey Commission αποτελεί επιτροπή γευσιγνωσίας 10 κριτών, στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες του χώρου και του κλάδου, διακεκριμένοι συλλέκτες και διευθυντές μπαρ, με τον καθένα να λειτουργεί ως ανεξάρτητος ειδικός στην αντίστοιχη κατηγορία αμερικανικού αποστάγματος. Από την ίδρυσή της πέρυσι, η AWC αξιολογεί εκδόσεις βάσει ορισμένων βασικών μετρικών.

Γευστικό προφίλ και σύνθεση

Το απόσταγμα των 104,8 βαθμών αλκοόλ διακρίνεται για την κομψότητά του σε ποτήρι γευσιγνωσίας, με το άρωμα κόκκινων φρούτων να ξεχωρίζει σε θερμοκρασία δωματίου και νότες όπως βανίλια Ταϊτής, μέλι, πυρηνόκαρπα φρούτα, καπνός, κακάο, αλ πάστορ, μπαχαρικά ζαχαροπλαστικής και μακρά, πλούσια επίγευση που παραπέμπει σε εκλεπτυσμένα γαλλικά μπράντι.

Σε αντίθεση με τα αμιγώς παλαιωμένα ουίσκι, το αναμειγμένο μπέρμπον απαιτεί τουλάχιστον 51% μπέρμπον και ιστορικά δεχόταν κριτική επειδή επιτρεπόταν έως 49% ουδέτερο απόσταγμα σιτηρών. Ο συνιδρυτής Raj Bhakta χρησιμοποίησε 8,25 βαρέλια μείγματος με 66% μπέρμπον και 34% Αρμανιάκ —μεγαλύτερο μέρος του οποίου ωρίμασε 43–52 χρόνια σε γαλλική δρυ, πολύ πέρα από τα 18 έτη της ετικέτας που δηλώνουν το νεότερο απόσταγμα.

Διατίθεται διαδικτυακά σε εξαιρετικά περιορισμένη ποσότητα, με τιμή 100 δολάρια τη φιάλη, αποτελώντας ένα αουτσάιντερ που ξεχώρισε.

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