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Η εταιρεία Ε.Ι. Παπαδόπουλος υποδέχεται τα Χριστούγεννα με μια τρυφερή ιστορία γεμάτη φαντασία, προσμονή και αγαπημένες γεύσεις. Η νέα εορταστική καμπάνια «Μύρισε Χριστούγεννα» μας ταξιδεύει στον μαγικό κόσμο των παιδικών ονείρων, θυμίζοντάς μας πως η μαγεία των γιορτών κρύβεται στις μικρές στιγμές αγάπης και προσφοράς.

Πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό αγόρι που αφήνει στο τζάκι ένα Πτι Μπερ και ένα ποτήρι γάλα για τον Άγιο Βασίλη, ελπίζοντας αυτή τη φορά να τον συναντήσει. Το αγόρι βυθίζεται γλυκά στον ύπνο και σύντομα ταξιδεύει σε ένα μαγικό μπισκοτοχωριό, όπου η φαντασία συναντά την πραγματικότητα και ένα παιδικό όνειρο μοιάζει να γίνεται αληθινό.

Μέσα από αγαπημένες γεύσεις και γνώριμα αρώματα που ξυπνούν γλυκές αναμνήσεις, η καμπάνια μάς θυμίζει πως τα μπισκότα ξυπνούν τα Χριστούγεννα μέσα μας, φέρνοντας κοντά μικρούς και μεγάλους.

Με τη νέα της καμπάνια, η εταιρεία Παπαδοπούλου μάς προσκαλεί να ξαναγίνουμε παιδιά, να ονειρευτούμε, να μοιραστούμε στιγμές αγάπης και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε γλυκές χριστουγεννιάτικες αναμνήσεις.

Ένα μπισκότο αρκεί για να αρχίσει η μαγεία!

«Μύρισε Χριστούγεννα»!

Απολαύστε εδώ τη νέα μαγική Χριστουγεννιάτικη ταινία της Παπαδοπούλου, ενώ μέσα από το making-of video , δείτε όλη τη δημιουργική διαδικασία πίσω από την καμπάνια. Η καμπάνια θα υποστηριχθεί με 360 πλάνο επικοινωνίας σε TV, Digital, Cinema κ.α.