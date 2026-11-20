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Πίσω από τα μεγάλα μακροοικονομικά μεγέθη και τους τίτλους για αυξήσεις και επιδόματα, ο Προϋπολογισμός του 2027 -που κατατέθηκε στη Βουλή- κρύβει «παγίδες» χρονοδιαγραμμάτων και προϋποθέσεων. Τι κερδίζει πραγματικά ο πολίτης και τι έρχεται αργότερα;

Μετά την κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού για το 2027 στη Βουλή -για πρώτη φορά αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή μέσω QR code-, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς έδωσαν το πολιτικό και δημοσιονομικό στίγμα της επόμενης ημέρας. Και οι δύο στάθηκαν στην ανάπτυξη έναντι της Ευρωζώνης, στη μείωση του χρέους, στην ανοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού λόγω διεθνών αναταράξεων και στα εργαλεία στήριξης της οικονομίας.

Ειδικότερα: Τι είπαν Πιερρακάκης και Πετραλιάς

Στο μήνυμά του, ο Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για «ιστορικό ορόσημο» το 2026 —καθώς, όπως ανέφερε, για πρώτη φορά έπειτα από 20 χρόνια η Ελλάδα αναμένεται να πάψει να έχει το υψηλότερο δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση— και έθεσε ως στόχο τη μετάβαση από την «οικονομική επιβίωση» στην «οικονομική φιλοδοξία». Ο Θάνος Πετραλιάς εστίασε στο δημοσιονομικό πλαίσιο, στις πιστώσεις των μέτρων, στο εφεδρικό ποσό για την ενέργεια και στον επικείμενο Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό έως το 2030 που θα παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα στο Υπουργικό Συμβούλιο.

* Ανάπτυξη και χρέος: Η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2% το 2026 και κατά 2,3% το 2027 (σχεδόν διπλάσιος ρυθμός από την Ευρωζώνη, σύμφωνα με τον Υπουργό), με την ανεργία να υποχωρεί στο 7,9% το 2027 (χαμηλότερο επίπεδο από το 2008). Ο λόγος χρέους γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ μειώνεται από 145,4% το 2025 σε 135,8% το 2026 και 128,5% το 2027.

* Πληθωρισμός και ενεργειακό «μαξιλάρι»: Οι προβλέψεις του πληθωρισμού αναθεωρούνται ελαφρώς ανοδικά (κατά 0,2% σε σχέση με το Προσχέδιο, όπως σημείωσε ο Υφυπουργός) στο 4% για το 2026 και στο 2,8% για το 2027. Στις Γενικές Κρατικές δαπάνες υπό κατανομή περιλαμβάνεται επιπλέον ποσό 200 εκατ. ευρώ για ενδεχόμενες ανάγκες επιδότησης του ενεργειακού κόστους στους πρώτους μήνες του έτους.

* Δημοσιονομικά αποτελέσματα: Για το 2026 εκτιμάται πρωτογενές πλεόνασμα 3,6% του ΑΕΠ και συνολικό αποτέλεσμα 0,6%, ενώ για το 2027 το πρωτογενές πλεόνασμα τοποθετείται στο 3,2% και το συνολικό αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης στο 0,1%, εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών κανόνων.

* Επενδύσεις και μέτρα: Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε συμβασιοποιημένα επενδυτικά σχέδια 29,3 δισ. ευρώ σε εξέλιξη, ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στα 11 δισ. ευρώ και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (με προβλεπόμενη αύξηση επενδύσεων 7,9% το 2027), καθώς και μόνιμες μειώσεις φόρων, στήριξη συνταξιούχων και δημοσίων υπαλλήλων, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και στόχο κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, παραδεχόμενος ότι η ακρίβεια, το κόστος στέγασης, οι μισθοί και οι ανισότητες συνεχίζουν να πιέζουν τα νοικοκυριά. Ο κ. Πετραλιάς επισήμανε ότι περιλαμβάνονται όλες οι πιστώσεις για τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και νομοθετήθηκαν πρόσφατα, με τις εκταμιεύσεις δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης να συνεχίζονται και το 2027.

Πού κρύβεται η «φάκα» και τι βλέπει πραγματικά ο πολίτης

Ακόμη και μέσα από τις ίδιες τις δηλώσεις, προκύπτει σαφής απόσταση ανάμεσα στους μακροοικονομικούς τίτλους και στον χρόνο που η κάθε κίνηση αποτυπώνεται στην καθημερινότητα.

* Τι χρειάζεται προσοχή («φάκα»): Η αναφορά στο χρέος ή στους ρυθμούς ανάπτυξης και στη μείωση της ανεργίας στο 7,9% είναι μακροοικονομικά ορόσημα, αλλά δεν μεταφράζονται αυτόματα σε άμεση ανακούφιση από το κόστος ζωής. Παράλληλα, ο ίδιος ο προϋπολογισμός «βλέπει» πληθωρισμό 4% φέτος και 2,8% του χρόνου (με ελαφρά ανοδική αναθεώρηση), ενώ η παραδοχή ότι η ακρίβεια, η στέγαση και οι μισθοί πιέζουν —και ότι ο κατώτατος μισθός τίθεται ως στόχος στα 1.000 ευρώ— δείχνει πως η σύγκλιση εισοδημάτων και τιμών παραμένει στοίχημα σε εξέλιξη και όχι κεκτημένο.

* Η ύπαρξη 200 εκατ. ευρώ υπό κατανομή για πιθανές ενεργειακές επιδοτήσεις στους πρώτους μήνες του έτους δείχνει ότι το οικονομικό επιτελείο κρατά εφεδρεία για τις τιμές ενέργειας, ενώ η ενσωμάτωση των ήδη νομοθετημένων παρεμβάσεων της ΔΕΘ, η συνέχιση εκταμιεύσεων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης το 2027 και η παρουσίαση του προγραμματισμού έως το 2030 την επόμενη εβδομάδα δίνουν το πλαίσιο των επόμενων κινήσεων.

Προϋπολογισμός: Ανάπτυξη 2,3%, φόροι 78 δισ. ευρώ, νέα μέτρα και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα

Με βασικούς άξονες την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, τη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και την περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους κατατέθηκε στη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος προβλέπει νέα δημοσιονομικά μέτρα ύψους 2,28 δισ. ευρώ. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί στο 2,3%, ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει στο 2,8% και τα φορολογικά έσοδα θα διαμορφωθούν στα 77,95 δισ. ευρώ, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να φτάσει τα 8,7 δισ. ευρώ, διατηρώντας τη δημοσιονομική επίδοση της χώρας σε υψηλά επίπεδα.

Το τελικό σχέδιο προβλέπει ανάπτυξη 2,3%, πληθωρισμό 2,8%, υποχώρηση της ανεργίας στο 7,9% και αύξηση των επενδύσεων κατά 7,9%. Παράλληλα, ενσωματώνει τις νέες φορολογικές και εισοδηματικές παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος 2,28 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος.

Κεντρικό χαρακτηριστικό του προϋπολογισμού παραμένει η επίτευξη υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, παρά τις πρόσθετες παρεμβάσεις. Για το 2027 προβλέπεται πρωτογενές πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ, έναντι 3,6% το 2026, ενώ το δημόσιο χρέος εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 7,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Η κυβέρνηση συνδέει την οικονομική πορεία της χώρας με τη συνεχιζόμενη αύξηση των επενδύσεων, την ενίσχυση της απασχόλησης και τη βελτίωση των εισοδημάτων, αναγνωρίζοντας παράλληλα τους κινδύνους που δημιουργούν οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι υψηλές τιμές της ενέργειας και η αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο.

Ανάπτυξη 2,3% και πληθωρισμός 2,8%

Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% το 2027, έναντι 2% το 2026, διατηρώντας για έβδομη συνεχόμενη χρονιά υψηλότερες επιδόσεις από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Για την Ευρωζώνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1,2%, ενώ για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1,4%.

Το ονομαστικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 263,4 δισ. ευρώ φέτος σε 275,9 δισ. ευρώ το 2027.

Σημαντική παράμετρος αποτελεί η προβλεπόμενη αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Ο εθνικός δείκτης τιμών καταναλωτή αναμένεται να υποχωρήσει από 4% το 2026 σε 2,8% το 2027, ενώ ο εναρμονισμένος δείκτης προβλέπεται να διαμορφωθεί στο 2,6%.

Η υποχώρηση του πληθωρισμού αποδίδεται κυρίως στη μικρότερη επίδραση των ενεργειακών τιμών, καθώς οι πιέσεις στον πυρήνα του πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα παραμείνουν.

Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,5%, έναντι 1,4% το 2026, ενώ η δημόσια κατανάλωση αναμένεται να ενισχυθεί κατά 1,4%.

Σχεδόν 78 δισ. ευρώ από φόρους

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα, τα οποία αναμένεται να διαμορφωθούν στα 77,95 δισ. ευρώ το 2027, έναντι 76,14 δισ. ευρώ το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης σε δημοσιονομική βάση.

Η αύξηση προσεγγίζει τα 1,82 δισ. ευρώ και προέρχεται κυρίως από την ενίσχυση των εισοδημάτων, της οικονομικής δραστηριότητας και της φορολογικής συμμόρφωσης.

Οι φόροι επί αγαθών και υπηρεσιών προβλέπεται να φτάσουν τα 42,91 δισ. ευρώ, από 42,55 δισ. ευρώ φέτος. Ειδικότερα, τα έσοδα από τον ΦΠΑ εκτιμώνται στα 31,05 δισ. ευρώ και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα 7,35 δισ. ευρώ.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση που προβλέπεται στη φορολογία εισοδήματος. Τα σχετικά έσοδα αναμένεται να διαμορφωθούν στα 28,97 δισ. ευρώ, έναντι 27,44 δισ. ευρώ το 2026.

Από αυτά, 17,04 δισ. ευρώ προβλέπεται να προέλθουν από τα φυσικά πρόσωπα και 9,35 δισ. ευρώ από τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, τα έσοδα από τους τακτικούς φόρους ακίνητης περιουσίας προβλέπονται στα 2,37 δισ. ευρώ, έναντι 2,41 δισ. ευρώ το 2026.

Πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. ευρώ

Στο δημοσιονομικό πεδίο, ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα Γενικής Κυβέρνησης 8,71 δισ. ευρώ ή 3,2% του ΑΕΠ, έναντι 9,59 δισ. ευρώ και 3,6% αντίστοιχα το 2026.

Το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται να παραμείνει οριακά πλεονασματικό, στο 0,1% του ΑΕΠ ή 346 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 0,6% το 2026.

Οι τόκοι εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 8,37 δισ. ευρώ, από 7,99 δισ. ευρώ φέτος.

Το δημόσιο χρέος προβλέπεται να μειωθεί από 357,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 354,6 δισ. ευρώ το 2027. Ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υποχωρήσει από 135,8% σε 128,5%.

Σύμφωνα με την κυβερνητική εκτίμηση, η αποκλιμάκωση αυτή θα συνεχίσει να συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Νέα μέτρα 2,28 δισ. ευρώ για τα εισοδήματα

Ο προϋπολογισμός ενσωματώνει νέο πακέτο μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων ύψους 2,28 δισ. ευρώ για το 2027.

Στα σημαντικότερα μέτρα περιλαμβάνεται ο μηδενισμός του φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών και των φορολογουμένων με τρία εξαρτώμενα τέκνα, με διαφορετικό χρόνο έναρξης εφαρμογής ανά κατηγορία.

Παράλληλα, προβλέπεται η μόνιμη αύξηση της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και η επέκτασή της στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Οι συνολικοί δικαιούχοι εκτιμώνται σε 2,2 εκατομμύρια.

Για περίπου 720.000 δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς θεσπίζεται από τον Δεκέμβριο του 2027 επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά, με ετήσιο δημοσιονομικό κόστος 433 εκατ. ευρώ.

Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται νέα αύξηση του κατώτατου μισθού στα 960 ευρώ από τον Απρίλιο του 2027, με τελικό στόχο τα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028.

Από τον Απρίλιο του 2027 μειώνονται επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές κατά μισή ποσοστιαία μονάδα.

Στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής προβλέπεται τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων, ενώ μειώνεται από 24% σε 13% ο ΦΠΑ στα είδη γυναικείας υγιεινής και στις πάνες ακράτειας ενηλίκων.

Παρεμβάσεις σε επιχειρήσεις και ακίνητα

Για τις επιχειρήσεις, ο προϋπολογισμός προβλέπει κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος από το 2027 στην ελληνική περιφέρεια και στη Θεσσαλονίκη, με περίπου 122.000 ωφελούμενες επιχειρήσεις.

Στην Αττική το τέλος θα μειωθεί κατά 50% το 2028 και θα καταργηθεί το 2029.

Παράλληλα, προβλέπεται μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες από 55% σε 50%, καθώς και επιτάχυνση των αποσβέσεων για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό.

Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δημιουργούνται δύο χρηματοδοτικά προγράμματα συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Στο στεγαστικό, θεσπίζεται το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙΙ», ύψους 2 δισ. ευρώ, με διευρυμένα κριτήρια για την αγορά πρώτης κατοικίας.

Παράλληλα, καταργείται από το 2027 ο ΕΝΦΙΑ για την κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων, με ειδικές προβλέψεις για μεγαλύτερα πληθυσμιακά όρια σε παραμεθόριες περιοχές.

Επενδύσεις και αγορά εργασίας

Οι επενδύσεις αποτελούν βασικό πυλώνα του αναπτυξιακού σχεδιασμού, με προβλεπόμενη αύξηση 7,9% το 2027.

Ωστόσο, καταγράφεται σημαντική απόκλιση από την πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εκτιμά την αύξηση των ελληνικών επενδύσεων σε μόλις 2,5%.

Μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο προϋπολογισμός δημοσίων επενδύσεων προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 11 δισ. ευρώ, έναντι 16,99 δισ. ευρώ το 2026, ποσό που περιλαμβάνει τις δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης.

Στην αγορά εργασίας η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει από 8,4% σε 7,9%, ενώ οι ονομαστικές αμοιβές ανά μισθωτό εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 3,9%.

Η επίτευξη των στόχων θα εξαρτηθεί από την πορεία των επενδύσεων, την εξέλιξη των διεθνών τιμών ενέργειας και τη διατήρηση της οικονομικής δραστηριότητας. Το ίδιο το υπουργείο αναγνωρίζει ότι ενδεχόμενη νέα κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων ή καθυστερήσεις στην υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις προβλέψεις για το 2027.

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