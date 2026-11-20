Takeaways by to pontiki AI Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε σε τριμερή συνάντηση με τους Ντόναλντ Τραμπ και Σι Τζινπίνγκ, επιτυγχάνοντας να εμφανιστεί ως ισότιμος συνομιλητής των παγκόσμιων υπερδυνάμεων.

Η συμμετοχή του Ρώσου προέδρου στη σύνοδο αποτέλεσε ορόσημο για την αποκατάσταση της διεθνούς θέσης της Μόσχας, υπονομεύοντας τις δυτικές προσπάθειες για την απομόνωση της χώρας.

Ο Πούτιν συμμετείχε στη διπλωματική συνάντηση χωρίς να προβεί σε δεσμεύσεις ή παραχωρήσεις σχετικά με τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία.

Η παρουσία του Ρώσου προέδρου δίπλα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας ενίσχυσε την εικόνα της Ρωσίας ως χώρας που διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις.

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Μια σημαντική διπλωματική και συμβολική νίκη εξασφάλισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από την τριμερή συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ στην Κίνα, καθώς εμφανίστηκε ως ισότιμος συνομιλητής των δύο παγκόσμιων υπερδυνάμεων, χωρίς να χρειαστεί να κάνει παραχωρήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Όπως αναλύουν οι New York Times, η σύνοδος στο Σενζέν αποτέλεσε ορόσημο στη μακρόχρονη προσπάθεια του Ρώσου προέδρου να αποκαταστήσει τη θέση της Μόσχας ως μεγάλης δύναμης στη διεθνή σκηνή.

Ο Πούτιν στάθηκε δίπλα στους ηγέτες των ΗΠΑ και της Κίνας, με τον Τραμπ να τον αποκαλεί δημόσια «φίλο μου», ενώ πραγματοποίησε συναντήσεις με τουλάχιστον επτά ηγέτες μέσα σε δύο ημέρες, διακηρύσσοντας ότι οι προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας απέτυχαν.

Τα τέσσερα βασικά «κέρδη» του Πούτιν

Σύμφωνα με την ανάλυση των New York Times, η τριμερής προσέφερε στον Ρώσο πρόεδρο τέσσερα βασικά διπλωματικά οφέλη:

Ρήγμα στη διεθνή απομόνωση: Η παρουσία του δίπλα σε Τραμπ και Σι υπονόμευσε την προσπάθεια της Δύσης να απομονώσει τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Η παρουσία του δίπλα σε Τραμπ και Σι υπονόμευσε την προσπάθεια της Δύσης να απομονώσει τη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Αναγνώριση ως μεγάλης δύναμης: Η Ρωσία εμφανίστηκε στο ίδιο διπλωματικό επίπεδο με ΗΠΑ και Κίνα, παρά το γεγονός ότι υπολείπεται σημαντικά σε οικονομική ισχύ, πληθυσμό και άλλους δείκτες επιρροής.

Η Ρωσία εμφανίστηκε στο ίδιο διπλωματικό επίπεδο με ΗΠΑ και Κίνα, παρά το γεγονός ότι υπολείπεται σημαντικά σε οικονομική ισχύ, πληθυσμό και άλλους δείκτες επιρροής. Καμία παραχώρηση για την Ουκρανία: Ο Πούτιν συμμετείχε στη σύνοδο χωρίς να προηγηθούν δεσμεύσεις για τον πόλεμο, ενώ το κοινό ανακοινωθέν δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στην ουκρανική σύγκρουση.

Ο Πούτιν συμμετείχε στη σύνοδο χωρίς να προηγηθούν δεσμεύσεις για τον πόλεμο, ενώ το κοινό ανακοινωθέν δεν περιλάμβανε καμία αναφορά στην ουκρανική σύγκρουση. Επιστροφή στο επίκεντρο της διεθνούς διπλωματίας: Η συμμετοχή του στη σύνοδο και οι διαδοχικές συναντήσεις με ξένους ηγέτες ενίσχυσαν την εικόνα της Ρωσίας ως χώρας που εξακολουθεί να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στις παγκόσμιες εξελίξεις.

Το πυρηνικό χαρτί της Μόσχας

Η τριμερής συνάντηση είχε κυρίως συμβολικό χαρακτήρα, αναβαθμίζοντας διπλωματικά τη Ρωσία πέρα από το πραγματικό οικονομικό της βάρος.

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν οι New York Times, η Μόσχα εξακολουθεί να διαθέτει ένα κρίσιμο πλεονέκτημα: το μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο, κληρονομιά της Σοβιετικής Ένωσης.

Λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Πούτιν στη σύνοδο APEC, ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων προσγειώθηκαν στο Βιετνάμ για πρώτη φορά μετά τη σοβιετική εποχή.

Παράλληλα, στο Σενζέν, ιδιαίτερη προσοχή συγκέντρωσε η παρουσία του «cheget», της συσκευής πυρηνικής διοίκησης και ελέγχου που συνοδεύει τον Ρώσο πρόεδρο.

Ο Τραμπ, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και η Ουκρανία

Η παρουσία του Πούτιν στη σύνοδο ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είχε να συμμετάσχει αυτοπροσώπως σε APEC εννέα χρόνια.

Το 2023 οι ΗΠΑ δεν τον είχαν προσκαλέσει λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ το διεθνές ένταλμα σύλληψής του για τη μεταφορά παιδιών από την Ουκρανία στη Ρωσία δυσχέρανε τη συμμετοχή του στις συνόδους του 2024 και του 2025.

Αυτή τη φορά, ο Τραμπ συμφώνησε να συναντηθεί μαζί του χωρίς να απαιτήσει προηγούμενες δεσμεύσεις για την Ουκρανία.

Πηγή Φωτογραφίας: Sputnik / Vyacheslav Prokofyev

Μάλιστα, οι δύο πρόεδροι επέκριναν από κοινού το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, με τον Τραμπ να το χαρακτηρίζει ανεξέλεγκτο οργανισμό.

Παρά τη διπλωματική προβολή της Μόσχας, ο πόλεμος συνεχίστηκε. Λίγες ώρες πριν από την τριμερή, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν για τρίτη φορά μέσα σε μία εβδομάδα τη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία με την Κριμαία.

Ο Πούτιν απέκλεισε το ενδεχόμενο εκεχειρίας για θαλάσσιες και ενεργειακές υποδομές, προειδοποιώντας για σκληρά αντίποινα.

Παράλληλα, στις πρόσφατες ειρηνευτικές συνομιλίες στο Άμπου Ντάμπι, η ρωσική αντιπροσωπεία επανέφερε τις πάγιες σκληρές απαιτήσεις της.

Η αντίδραση Ζελένσκι και ο ρόλος της Ευρώπης

Η τριμερής ανέδειξε και το ζήτημα του ποιος έχει λόγο στις αποφάσεις για την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο NBC News πριν από τη σύνοδο, προειδοποίησε ότι οι μεγάλες χώρες κάνουν τεράστιο λάθος όταν θεωρούν πως μπορούν να αποφασίζουν μόνες τους για το μέλλον του κόσμου.

Ο Πούτιν ανέφερε ότι, κατόπιν αμερικανικής επιμονής, προσκάλεσε Ευρωπαίους αξιωματούχους στη Μόσχα προκειμένου να διαπιστώσει τις θέσεις τους και να εξετάσει εάν θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες.

Μέχρι στιγμής, οι διαπραγματεύσεις είχαν περιοριστεί στις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Τραμπ και Πούτιν φαίνεται να συμμερίζονται την αντίληψη ότι μόνο λίγοι πραγματικά ισχυροί παίκτες καθορίζουν τις παγκόσμιες εξελίξεις.

Το μήνυμα της «νέας Γιάλτας»

Ιδιαίτερη σημασία είχε η απάντηση του Πούτιν όταν ρωτήθηκε εάν η τριμερής συνάντηση συνιστούσε μια νέα Γιάλτα, παραπέμποντας στη διάσκεψη του 1945, όπου οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης διαπραγματεύτηκαν τη μεταπολεμική τάξη.

«Τι κακό είχε η Γιάλτα;», απάντησε ο Ρώσος πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι η διάσκεψη επισφράγισε τη νίκη επί του ναζισμού και άνοιξε τον δρόμο για τη δημιουργία του ΟΗΕ.

Όπως σημειώνουν οι New York Times, παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός ότι οι συμφωνίες εκείνης της περιόδου άνοιξαν τον δρόμο για την υπαγωγή εκατομμυρίων Ευρωπαίων στη σοβιετική σφαίρα επιρροής.

Η τοποθέτησή του συνδέεται με τη μακροχρόνια επιδίωξή του να ανατρέψει την υποβάθμιση της Ρωσίας μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, την οποία έχει χαρακτηρίσει «τη μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του αιώνα».

Για χρόνια, ο Πούτιν καταγγέλλει τη μονοπολική παγκόσμια τάξη, θεωρώντας ότι η Δύση αγνόησε τα ρωσικά συμφέροντα μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Ακόμη και μετά την τριμερή, επανέλαβε ότι η ευθύνη για τον πόλεμο στην Ουκρανία δεν ανήκει στη Μόσχα, αλλά στις προηγούμενες δυτικές ηγεσίες που, κατά τον ίδιο, αγνόησαν τις ρωσικές θέσεις.

Η παρουσία του δίπλα σε Τραμπ και Σι, χωρίς ουσιαστικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία, προσέφερε στον Ρώσο πρόεδρο ακριβώς την εικόνα που επιδιώκει εδώ και δεκαετίες: μια Ρωσία που αντιμετωπίζεται ως μία από τις δυνάμεις που καθορίζουν την παγκόσμια τάξη.

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