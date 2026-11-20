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Σκηνές που επαναφέρουν στο προσκήνιο τη συζήτηση γύρω από τα πρωτόκολλα της θανατηφόρας ένεσης στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη θανατική ποινή γενικότερα εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου 2026.

Μέσα σε διάστημα λίγων ωρών, δύο ηλικιωμένοι θανατοποινίτες εκτελέστηκαν σε Φλόριντα και Τέξας, με τη διαδικασία στις φυλακές του Χάντσβιλ να μετατρέπεται σε μαρτύριο.

Texas execution took over an hour as staff struggled to find vein; Reinaldo Dennes moaned about pain | LINK IN BIO pic.twitter.com/fIjeJm4WhO — KSBW Action News 8 (@ksbw) November 20, 2026

63 λεπτά αγωνίας και κραυγές πόνου στο Τέξας

Στο Τέξας, η εκτέλεση του 70χρονου Ρεϊνάλντο Ντένες, ο οποίος είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία του εμπόρου διαμαντιών Γιάνος Σουκς κατά τη διάρκεια ληστείας στο Χιούστον το 1996, διήρκεσε συνολικά 63 λεπτά από τη στιγμή που δέθηκε στο φορείο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την περιγραφή όσων συνέβησαν στη φυλακή στην οποία θα εκτελείτο ο Ντένες, ο ίδιος είπε πριν να του χορηγηθεί η ουσία ότι ήθελε οι αγαπημένοι του να γνωρίζουν πως τα τελευταία 30 χρόνια ήταν ευλογημένος, «γνωρίζοντας την αγάπη του Πατέρα». Στη συνέχεια είπε στον διευθυντή των φυλακών: «Προχώρα, διευθυντή!».

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μετέδωσε το Associated Press, το σωφρονιστικό προσωπικό κατέβαλε επανειλημμένες, αποτυχημένες προσπάθειες να εντοπίσει κατάλληλη φλέβα για τη χορήγηση της θανατηφόρας δόσης πεντοβαρβιτάλης.

Τελικά, οι δύο ενδοφλέβιες γραμμές τοποθετήθηκαν στο αριστερό πέλμα και στην αριστερή πλευρά του λαιμού του καταδικασμένου.

A Houston jeweler convicted in the 1996 killing of a fellow gem dealer during a $3.6 million diamond heist was executed Thursday evening, but complained of pain in the moments before he died by lethal injection.



"I don't think this is normal," Reinaldo Dennes said before he… pic.twitter.com/xwXLPaIPf8 November 20, 2026

Στον Ρεϊνάλντο Ντένες χορηγήθηκε η ουσία πεντοβαρβιτάλη που είχε δοθεί και στην Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο δόσεις.

Μετά την έναρξη της έγχυσης, ο Ντένες άρχισε να σφαδάζει, να βογκά και να παραπονιέται για οξύ πόνο, περιγράφοντάς τον ως έντονη κράμπα στο δεξί του πόδι.

Σχεδόν αμέσως φώναξε «ο πόνος! Προχώρα! Προχώρα!» ενώ στη συνέχεια παρακάλεσε τον «Πατέρα» να «πάρει αυτόν τον πόνο». «Άφησέ με να φύγω, Πατέρα», επανέλαβε πολλές φορές. «Άφησέ με να φύγω… Είμαι εδώ. Ήμουν γιος σου όλα αυτά τα χρόνια».

Στη συνέχεια φώναξε: «Το δεξί μου πόδι με σκοτώνει!» και περιέγραψε τον πόνο ως κράμπα. Αφού είπε άλλη μία βρισιά, βογκούσε και στη συνέχεια είπε: «Δεν νομίζω ότι αυτό είναι φυσιολογικό. Πάρε με, Πατέρα. Μη με αφήνεις να υποφέρω έτσι. Έλα τώρα».

Μετά από τρία δυνατά βογκητά, ο Ντένες άρχισε να βγάζει ήχους ροχαλητού — οκτώ συνολικά — οι οποίοι σταδιακά γίνονταν πιο αδύναμοι, προτού ακολουθήσει ένα τελευταίο δυνατό ροχαλητό. Στη συνέχεια άρχισε να αναπνέει ήρεμα, παίρνοντας περίπου δώδεκα αναπνοές, οι οποίες επίσης γίνονταν σταδιακά όλο και πιο αδύναμες.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τελικά στις 19:07, 63 λεπτά αφότου ο Ντένες είχε δεθεί στο φορείο. Ένα λεπτό αργότερα, αφού εξετάστηκε από γιατρό, διαπιστώθηκε ο θάνατός του, στις 19:08, στις φυλακές του Χάντσβιλ.

Reinaldo Dennes, 70, was executed at 7:08 p.m. Central Standard Time Thursday evening for the deadly shooting of wholesale diamond dealer Janos Szucs in what was previously known as the Greenrich Building on Richmond Avenue. https://t.co/kI7hFf42xe pic.twitter.com/9lhRuHnS1g — FOX 4 NEWS (@FOX4) November 20, 2026

Από την πλευρά του, το Τμήμα Ποινικής Δικαιοσύνης του Τέξας υποστήριξε ότι τηρήθηκαν στο ακέραιο όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με εκπρόσωπο των φυλακών να αναγνωρίζει μεν τις δυσκολίες στην τοποθέτηση των βελονών, αλλά να ισχυρίζεται ότι τα σημεία που επιλέχθηκαν ήταν σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Ο Ντένες ήταν ο 9ος κρατούμενος που εκτελέστηκε στην πολιτεία του Τέξας μέσα στο 2026.

Ο Ντένες είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως κατά τη διάρκεια ληστείας, μετά τον θάνατο του εμπόρου διαμαντιών, Γιανός Σουτς,ο οποίος βρέθηκε τον Ιανουάριο του 1996 πυροβολημένος πολλές φορές στο γραφείο του στο Χιούστον.

«Μαύρο» ρεκόρ εκτελέσεων στη Φλόριντα

Περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις φυλακές της Φλόριντα στο Ρέιφορντ, είχε προηγηθεί η εκτέλεση του 71χρονου Τόμας Μίτσελ Όβερτον.

🚨BREAKING: Florida is set to execute 71-year-old Thomas Mitchell Overton by lethal injection today at 6:00 p.m. EST at Florida State Prison in Raiford.



Overton was condemned to death for the brutal August 1991 murders of 30-year-old Michael MacIvor and his… pic.twitter.com/ljJMuAzehG — Maverick (@PainInYourFeed) November 19, 2026

Ο Όβερτον άφησε την τελευταία του πνοή στον θάλαμο εκτελέσεων 35 χρόνια μετά από διάρρηξη σε κατοικία στα Φλόριντα Κις κατά τη διάρκεια της οποίας φέρεται να στραγγάλισε ένα ζευγάρι, με τη γυναίκα τότε να είναι έγκυος 8 μηνών.

TO BE EXECUTED TODAY | Thomas Mitchell Overton is scheduled to receive a three-drug injection at 6 p.m. on Thursday after he was convicted of killing a pregnant woman and her husband during an August 1991 break-in at their Florida Keys home. He was charged with their killings in… pic.twitter.com/YCWfIaY0Hl — WFLA NEWS (@WFLA) November 19, 2026

Στα τελευταία του λόγια πριν από τη χορήγηση του θανατηφόρου κοκτέιλ τριών φαρμάκων ο Όβερτον αρνήθηκε για μία ακόμη φορά ότι διέπραξε τα αποτρόπαια εγκλήματα. «Δεν έχω κακοποιήσει σεξουαλικά κανέναν. Δεν έχω σκοτώσει ποτέ κανέναν. Δεν σκότωσα τους ΜακΆιβορ» είπε πριν του χορηγηθεί η θανατηφόρα ένεση.

🚨 6:19 PM EXECUTED IN FLORIDA — CONVICTED KILLER OF PREGNANT WOMAN AND HER HUSBAND DENIES MURDERS IN FINAL WORDS



Thomas Mitchell Overton, 71, was executed TODAY, November 19, at Florida State Prison. He was pronounced dead at 6:19 p.m. following lethal injection.



Overton was… pic.twitter.com/Fk0msEIoQi — Lindsay 🇺🇸 The Lucky Strike Report (@LuckyStrikeRpt) November 20, 2026

Κηρύχθηκε νεκρός στις 6:19 μ.μ., σηματοδοτώντας την 20ή εκτέλεση στη Φλόριντα από την αρχή του έτους. Με τον αριθμό αυτό, η πολιτεία έσπασε το μάυρο ιστορικό ρεκόρ ετήσιων εκτελέσεων…

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