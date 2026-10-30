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30.10.2026 16:19

Η πρώτη δήλωση της Κρίστα Πάικ μετά την αποτυχημένη εκτέλεση: «Πονάει το σώμα μου, το μυαλό και η ψυχή μου»

30.10.2026 16:19
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Η Κρίστα Πάικ σε μια δήλωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι δικηγόροι της την Παρασκευή, αναφέρει ότι «αναρρώνει» αλλά «έχει πληγωθεί βαθιά από την ανικανότητα» μετά την αποτυχημένη εκτέλεσή της.

«Πονάει το σώμα μου. Πονάνε τα χέρια μου. Πονάει ο λαιμός μου. Ακόμα δυσκολεύομαι να μιλήσω. Και ο πόνος δεν είναι μόνο σωματικός. Υπάρχει πόνος στο μυαλό μου και στην ψυχή μου», είπε.

Η Πάικ υπαγόρευσε το μήνυμά της στη νομική της ομάδα, ανέφερε η δήλωση.

Η πρώτη δημόσια δήλωσή της μετά την αποτυχημένη εκτέλεση, έρχεται ένα μήνα μετά την ημερομηνία της εκτέλεσής της.

Η Πάικ αναφέρθηκε στην ημέρα που είχε προγραμματιστεί να εκτελεστεί, στις στιγμές μετά το ξύπνημά της και στο κόστος που της προκάλεσε η αποτυχημένη εκτέλεση.

«Μπήκα στον θάλαμο εκτέλεσης στις ανδρικές φυλακές Riverbend έτοιμη να πεθάνω. Είχα συμφιλιωθεί με την ιδέα», είπε. «Είχα πει στους ανθρώπους που με αγαπούσαν, με στήριζαν και στάθηκαν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια ότι ήμουν ευγνώμων γι’ αυτούς. Είχα επίσης πει στους ανθρώπους στην αίθουσα και σε όσους ήταν εκεί για να παρακολουθήσουν την εκτέλεσή μου ότι τους άφηνα με στοργική καλοσύνη».

Η Πάικ είπε ότι λίγες μέρες μετά την επιβίωσή της, ξύπνησε «μπερδεμένη και πονώντας».

Είπε ότι «δεν είχε φανταστεί τη ζωή πέρα ​​από εκείνη τη νύχτα» και ήταν «βαθιά πληγωμένη από την ανικανότητα που έχει φέρει τόσους πολλούς ανθρώπους σε αυτή την τρομερή θέση».

Η Πάικ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο του Κέντρου Αποκατάστασης Ντέμπρα Κ. Τζόνσον στο Νάσβιλ του Τενεσί, ανέφερε η δήλωση.

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