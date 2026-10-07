Κρίστα Πάικ: Ανέκτησε τις αισθήσεις της και μιλά η θανατοποινίτισσα που επέζησε από την εκτέλεσή της στις ΗΠΑ – Τι θα γίνει με την ποινή της

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Η Κρίστα Πάικ, η θανατοποινίτισσα από το Τενεσί που επέζησε από την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της με θανατηφόρο ένεση, ανέκτησε τις αισθήσεις της και είναι πλέον σε θέση να μιλά, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση των δικηγόρων της.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονα ερωτήματα στις ΗΠΑ, καθώς η 50χρονη παρέμεινε στη ζωή παρότι της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, όπως προβλέπει το πρωτόκολλο του Τενεσί. Το πώς ακριβώς επέζησε παραμένει αδιευκρίνιστο, ενώ οι συνήγοροί της ζητούν πλέον τη μετατροπή της θανατικής ποινής σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

«Πέρα από πάσα προσδοκία, έχει ανακτήσει τη συνείδησή της»

«Πέρα από πάσα προσδοκία, η Κρίστα Πάικ ανέκτησε τη συνείδησή της, μιλάει και συνεχίζει να υποβάλλεται σε κρίσιμη ιατρική θεραπεία», ανέφεραν οι συνήγοροί της.

Όπως σημείωσαν, η πρόγνωσή της παραμένει ασαφής και αναμένεται μακρά περίοδος αποθεραπείας, ενώ τα χέρια της έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες. Παρά την κατάστασή της, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, εξακολουθεί να νοσηλεύεται δεμένη με χειροπέδες και δεσμά στο κρεβάτι.

Οι συνήγοροί της χαρακτήρισαν την ανάνηψή της «ιατρικά άνευ προηγουμένου», υποστηρίζοντας ότι είναι το μοναδικό γνωστό πρόσωπο στις ΗΠΑ που επέζησε μετά την ολοκλήρωση ολόκληρης της προβλεπόμενης διαδικασίας εκτέλεσης.

Τι συνέβη κατά την αποτυχημένη εκτέλεση

Η Πάικ επρόκειτο να εκτελεστεί την περασμένη εβδομάδα στο Τενεσί με θανατηφόρο ένεση.

Κατά τη διαδικασία, της χορηγήθηκαν δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης, ωστόσο παρέμεινε ζωντανή. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι εξακολουθούσε να αναπνέει με δυσκολία για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ μετά την πρώτη δόση φέρεται να μιλούσε, να τραγουδούσε και να έκλαιγε.

Τελικά, η διαδικασία διακόπηκε και η Πάικ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο εκτός φυλακής, όπου παρέμεινε για ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση και με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι ακριβώς πήγε λάθος. Μεταξύ των ενδεχομένων που εξετάζονται είναι προβλήματα στην τοποθέτηση των ενδοφλέβιων γραμμών και η κατάσταση των φλεβών της.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης του Τενεσί Μπιλ Λι ανέστειλε τις υπόλοιπες εκτελέσεις στην πολιτεία για το 2026 και διέταξε ανεξάρτητη έρευνα για όσα συνέβησαν.

Οι δικηγόροι ζητούν να μετατραπεί η ποινή της

Η υπεράσπιση της Πάικ ζητά πλέον να μην επιχειρηθεί νέα εκτέλεσή της και η ποινή της να μετατραπεί σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους.

Το ίδιο αίτημα είχε υποβληθεί και πριν οδηγηθεί στον θάλαμο εκτέλεσης, με τους δικηγόρους της να επικαλούνται το ιστορικό σεξουαλικής κακοποίησης που είχε υποστεί ως παιδί, τα προβλήματα ψυχικής υγείας που είχαν διαγνωστεί, καθώς και τη συμπεριφορά της έπειτα από περισσότερες από τρεις δεκαετίες στη φυλακή.

Το αίτημα είχε απορριφθεί.

Η Πάικ καταδικάστηκε σε θάνατο για τη δολοφονία της 19χρονης Κολίν Σλέμερ το 1995, όταν η ίδια ήταν 18 ετών. Η Σλέμερ βασανίστηκε και δολοφονήθηκε σε απομονωμένη περιοχή κοντά στο Πανεπιστήμιο του Τενεσί, στο Νόξβιλ.

Σήμερα προγραμματισμένη νέα εκτέλεση στο Τέξας

Την ίδια ώρα, για σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, έχει προγραμματιστεί στο Χάντσβιλ του Τέξας η εκτέλεση του 46χρονου Τζαμάλ Χάουαρντ.

Ο Χάουαρντ έχει καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία της 42χρονης Βίκι Σουόρταουτ, υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών, κατά τη διάρκεια ληστείας το 2000.

Καθώς τα ένδικα μέσα εξαντλούνται, η υπεράσπισή του έχει ζητήσει αναστολή της εκτέλεσης, με την υπόθεση της Πάικ να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της συζήτησης για την εφαρμογή της θανατικής ποινής και ειδικά της θανατηφόρου ένεσης στις ΗΠΑ.

Η πρώτη στρατιωτική εκτέλεση από το 1961

Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει το πράσινο φως για την εκτέλεση του πρώην ταγματάρχη Νιντάλ Χασάν, ο οποίος καταδικάστηκε για την επίθεση στη στρατιωτική βάση Φορτ Χουντ του Τέξας το 2009, με 13 νεκρούς και περισσότερους από 30 τραυματίες.

Η εκτέλεσή του έχει προγραμματιστεί για τις 3 Δεκεμβρίου 2026 και προβλέπεται να γίνει από στρατιωτικό εκτελεστικό απόσπασμα. Εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι η πρώτη εκτέλεση από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις από το 1961.

Η υπόθεση της Κρίστα Πάικ, ωστόσο, έχει ανοίξει εκ νέου τη συζήτηση στις ΗΠΑ για τα πρωτόκολλα εκτέλεσης, την αξιοπιστία της θανατηφόρου ένεσης και το κατά πόσο μπορεί να επιχειρηθεί εκ νέου η εκτέλεση ενός ανθρώπου που επέζησε από ολόκληρη τη διαδικασία.

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