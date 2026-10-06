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06.10.2026 21:41

Viral ο δήμαρχος του Σαιν Ντενί που στάθηκε «ασπίδα» ανάμεσα στους μαθητές και την αστυνομία στις διαδηλώσεις (Video)

06.10.2026 21:41
dimarxos saint denis

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O αριστερός δήμαρχος ο οποίος στηρίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, συμμετείχε σήμερα στις πρωτοφανείς διαδηλώσεις στο Παρίσι.

Στο Παρίσι, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν εκτενή χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στο κέντρο της πρωτεύουσας και χρησιμοποίησαν ασπίδες και γκλομπ για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Στους διαδηλωτές προστέθηκε ο Bally Bagayoko, ο αριστερός δήμαρχος του Saint-Denis, ενός φτωχού προαστίου του Παρισιού, ο οποίος εθεάθη στην πρώτη γραμμή της διαμαρτυρίας.

Ο δήμαρχος, ο οποίος ανήκει στην Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, δέχτηκε κριτική την περασμένη εβδομάδα επειδή ισχυρίστηκε: «Η βία μπορεί να γίνει νόμιμη σε ένα συγκεκριμένο σημείο».

Φορώντας κοστούμι και γραβάτα βρέθηκε στο πλάι των διαδηλωτών και σε μια στιγμή έντασης έβαλε το σώμα του ως ασπίδα για να αποτρέψει την επίθεση της αστυνομίας.

Ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ, έκανε λόγο για «δυσανάλογη χρήση βίας απέναντι σε νέους που ζητούν απλώς να ακουστούν» ενώ κάλεσε τον υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρήσει τις εντολές προς την αστυνομία «πριν συμβεί κάποια τραγωδία».

Στους μαθητές προστέθηκαν την Τρίτη δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από τα ισχυρά συνδικάτα της Γαλλίας. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας δήλωσε σήμερα ότι 256.000 άνθρωποι, 56.000 μόνο στο Παρίσι, βγήκαν στους δρόμους – ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

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