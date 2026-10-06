Viral ο δήμαρχος του Σαιν Ντενί που στάθηκε «ασπίδα» ανάμεσα στους μαθητές και την αστυνομία στις διαδηλώσεις (Video)

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O αριστερός δήμαρχος ο οποίος στηρίζει τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία, συμμετείχε σήμερα στις πρωτοφανείς διαδηλώσεις στο Παρίσι.

Στο Παρίσι, πάνοπλοι αστυνομικοί έκαναν εκτενή χρήση δακρυγόνων εναντίον διαδηλωτών στο κέντρο της πρωτεύουσας και χρησιμοποίησαν ασπίδες και γκλομπ για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Στους διαδηλωτές προστέθηκε ο Bally Bagayoko, ο αριστερός δήμαρχος του Saint-Denis, ενός φτωχού προαστίου του Παρισιού, ο οποίος εθεάθη στην πρώτη γραμμή της διαμαρτυρίας.

The mayor of Saint-Denis, France, attempts to prevent French police from beating protesting students https://t.co/IxR5IdS41u — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) October 6, 2026

Ο δήμαρχος, ο οποίος ανήκει στην Ανυπότακτη Γαλλία του Μελανσόν, δέχτηκε κριτική την περασμένη εβδομάδα επειδή ισχυρίστηκε: «Η βία μπορεί να γίνει νόμιμη σε ένα συγκεκριμένο σημείο».

Φορώντας κοστούμι και γραβάτα βρέθηκε στο πλάι των διαδηλωτών και σε μια στιγμή έντασης έβαλε το σώμα του ως ασπίδα για να αποτρέψει την επίθεση της αστυνομίας.

🚨🇫🇷 @BallyBagayoko maire de Saint-Denis, a reçu du gaz lacrymogène alors qu’il tentait de s’interposer entre les lycéens et les forces de l’ordre à Paris. https://t.co/QabGcpGGdo — Les Spectateurs (@SpectateursFr) October 6, 2026

Ο ίδιος σε ανάρτηση στο Χ, έκανε λόγο για «δυσανάλογη χρήση βίας απέναντι σε νέους που ζητούν απλώς να ακουστούν» ενώ κάλεσε τον υπουργό Εσωτερικών να αναθεωρήσει τις εντολές προς την αστυνομία «πριν συμβεί κάποια τραγωδία».

J’étais aujourd’hui aux côtés des lycéens et des étudiants mobilisés à Paris. J’ai été témoin d’un usage totalement disproportionné de la force face à des jeunes qui demandent simplement à être entendus. J’interpelle le ministre de l’Intérieur : les consignes doivent être revues d’urgence avant qu’un drame ne survienne. Aux jeunes mobilisés : vos revendications sont justes. Continuez à vous organiser et à faire entendre votre voix. Mais ne cédez à aucune provocation. Restez unis et non-violents ! C’est par votre nombre et votre détermination que vous obligerez le gouvernement à vous entendre. October 6, 2026

Στους μαθητές προστέθηκαν την Τρίτη δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από τα ισχυρά συνδικάτα της Γαλλίας. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας δήλωσε σήμερα ότι 256.000 άνθρωποι, 56.000 μόνο στο Παρίσι, βγήκαν στους δρόμους – ξεπερνώντας κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις.

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