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06.10.2026 17:11

Συμμετοχή Μελανσόν στις μαθητικές κινητοποιήσεις: «Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε» (Videos)

06.10.2026 17:11
melenchon

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Ο αριστερός υποψήφιος για την προεδρία Ζαν-Λικ Μελανσόν συμμετείχε και ο ίδιος στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στο Παρίσι.

Μερικοί από τους διαδηλωτές τον υποδέχτηκαν σαν ροκ σταρ, οι οποίοι επευφημούσαν και φώναζαν το όνομά του.

«Μείνετε ασφαλείς», είπε ο Μελανσόν στους διαδηλωτές καθώς συμμετείχε στη διαδήλωση.

«Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Είναι το πιο ισχυρό νεανικό κίνημα εδώ και 50 χρόνια», πρόσθεσε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μελανσόν έχει πιθανότητες να φτάσει στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την ακροδεξιά ηγέτη Λεπέν.

Το κόμμα του, η Ανυπότακτη Γαλλία, έχει υποστηρίξει ένθερμα το φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας.

Νωρίτερα την Τρίτη, ζήτησε επίσημη έρευνα για την αστυνομική βία εναντίον των διαδηλωτών.

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