Συμμετοχή Μελανσόν στις μαθητικές κινητοποιήσεις: «Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε» (Videos)

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Ο αριστερός υποψήφιος για την προεδρία Ζαν-Λικ Μελανσόν συμμετείχε και ο ίδιος στη μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στο Παρίσι.

Μερικοί από τους διαδηλωτές τον υποδέχτηκαν σαν ροκ σταρ, οι οποίοι επευφημούσαν και φώναζαν το όνομά του.

Arrivée de Jean-Luc Mélenchon et plusieurs députés LFI à la manifestation des lycéens et étudiants à Paris. #BlocusLycees #6octobre #Paris https://t.co/UlM3f3TXU0 — Luc Auffret (@LucAuffret) October 6, 2026

🔴 Jean-Luc Mélenchon acclamé par la foule de lycéens et d’étudiants à la manifestation à Paris https://t.co/F4qO2jlIvL — L’insoumission (@L_insoumission) October 6, 2026

«Μείνετε ασφαλείς», είπε ο Μελανσόν στους διαδηλωτές καθώς συμμετείχε στη διαδήλωση.

«Είναι απίστευτο αυτό που κάνετε. Είναι το πιο ισχυρό νεανικό κίνημα εδώ και 50 χρόνια», πρόσθεσε.

Incroyable accueil pour Jean-Luc Mélenchon, doté d’un brassard blanc, place de la république à Paris, en soutien aux jeunes mobilisés. Un véritable plébiscite sur place tout au long de sa déambulation. #6octobre #BlocusUniversités https://t.co/Ua8YUViYKo — Laawnik (@Laawnik) October 6, 2026

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Μελανσόν έχει πιθανότητες να φτάσει στον επαναληπτικό γύρο των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, όπου πιθανότατα θα αντιμετωπίσει την ακροδεξιά ηγέτη Λεπέν.

Το κόμμα του, η Ανυπότακτη Γαλλία, έχει υποστηρίξει ένθερμα το φοιτητικό κίνημα διαμαρτυρίας.

Νωρίτερα την Τρίτη, ζήτησε επίσημη έρευνα για την αστυνομική βία εναντίον των διαδηλωτών.

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