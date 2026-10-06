Σάλος με τα υπονοούμενα Τραμπ ότι θα άφηνε το Ιράν να ισοπεδώσει το Λος Άντζελες ή το Σαν Ντιέγκο (Video)

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Οι ηγέτες στην Καλιφόρνια κατήγγειλαν τον Ντόναλντ Τραμπ ως «επικίνδυνο» και «διαταραγμένο» αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε να εννοηθεί ότι το Ιράν θα μπορούσε να «εξαφανίσει» το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο – δύο φιλελεύθερες πόλεις που αποτελούν συχνό στόχο της κυβέρνησής του.

Σε μια συγκέντρωση στην «κόκκινη» Νεμπράσκα τη Δευτέρα το βράδυ, ο Τραμπ δήλωσε στους υποστηρικτές του ότι ελπίζει να δει μια «τεράστια νίκη» στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου που πλησιάζουν. Στη συνέχεια, υπονόησε ότι οι υψηλές τιμές λόγω του πολέμου με το Ιράν ήταν ένα «μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε για να διατηρήσουμε τον κόσμο ασφαλή – διατηρώντας τη χώρα μας ασφαλή».

«Μπορούν να εξουδετερώσουν μια πόλη», είπε ο Τραμπ στο Γκραντ Άιλαντ. «Ας εξουδετερώσουν το Λος Άντζελες. Ας εξουδετερώσουν το Σαν Ντιέγκο». Το πλήθος χειροκρότησε.

«Θα τελειώσει πολύ σύντομα», είπε ο Τραμπ για τον πόλεμο.

Ο κυβερνήτης και οι δήμαρχοι των πόλεων καταδίκασαν άμεσα τα σχόλια. «Αφού έστειλε την Εθνοφρουρά και τους Πεζοναύτες να καταλάβουν την Καλιφόρνια, ο Ντόναλντ Τραμπ λέει τώρα ότι οι ξένοι εχθροί μας πρέπει να «εξουδετερώσουν» το Λος Άντζελες και το Σαν Ντιέγκο», δήλωσε ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, στο X. «Είναι διαταραγμένος και επικίνδυνος».

After sending the National Guard and Marines to occupy California, Donald Trump is now saying our foreign enemies should “take out” Los Angeles and San Diego. He is deranged and dangerous. October 6, 2026

Ο Νιούσομ, ένας Δημοκρατικός που έχει επανειλημμένα συγκρουστεί με τον Τραμπ κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του, δήλωσε: «Ας είμαστε σαφείς: Ο Πρόεδρος υποστηρίζει μια επίθεση σε 10+ εκατομμύρια κατοίκους των ΗΠΑ σε δύο από τις μεγαλύτερες πόλεις της Αμερικής. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Τίποτα από αυτά δεν είναι. Και θα συνεχίσουμε να το υπενθυμίζουμε αυτό στον κόσμο κάθε μέρα».

Η Κάρεν Μπας, δήμαρχος του Λος Άντζελες, επιτέθηκε στον πρόεδρο για τις «ανεύθυνες απειλές» που «θα μπορούσαν ενδεχομένως να θέσουν σε κίνδυνο» την ασφάλεια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αμερικής.

«Ο ρόλος ενός προέδρου είναι να προστατεύει τη χώρα, όχι να την απειλεί ενεργά και να ενθαρρύνει επιθέσεις σε αμερικανικές ζωές», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Ο Τοντ Γκλόρια, δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο, δήλωσε ότι η πόλη του «δεν ήταν παράπλευρη απώλεια» στον πόλεμο του προέδρου. «Δεν είμαστε αναλώσιμοι. Και δεν είμαστε ποτέ ένα “μικρό τίμημα που πρέπει να πληρώσουμε”», έγραψε στο X «Κρατήστε την πόλη μας μακριά από τις απερίσκεπτες πολεμικές σας συζητήσεις». Το Σαν Ντιέγκο, η όγδοη μεγαλύτερη πόλη των ΗΠΑ, φιλοξενεί κρίσιμες στρατιωτικές υποδομές των ΗΠΑ.

Στο διαδίκτυο, τα σχόλια Τραμπ – μέρος μιας αόριστης ομιλίας σχεδόν μιάμισης ώρας – πυροδότησαν μια συζήτηση σχετικά με το τι πραγματικά εννοούσε ο πρόεδρος. Ήταν ένα χυδαίο αστείο για δύο «μπλε» πόλεις ή μήπως, κατά λάθος, αποκάλυψε εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με πιθανούς ιρανικούς στόχους;

Ορισμένοι συντηρητικοί ακτιβιστές υποστήριξαν ότι ο Τραμπ, με τον ελλειπτικό τρόπο ομιλίας του, αναφερόταν στις υψηλές τιμές του φυσικού αερίου όταν υποστήριξε ότι ήταν ένα «μικρό τίμημα που έπρεπε να πληρώσει» και όχι η ικανότητα του Ιράν να «εξουδετερώσει» μια πόλη των ΗΠΑ.

Οι αξιωματούχοι της άμυνας των ΗΠΑ έχουν δηλώσει προηγουμένως ότι το Ιράν δεν έχει επί του παρόντος την ικανότητα να εξαπολύσει άμεση πυραυλική επίθεση στην ηπειρωτική χώρα των ΗΠΑ.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει σε προηγούμενες ομιλίες του ότι το να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει πυρηνικό όπλο θα απειλούσε πόλεις των ΗΠΑ. Στην τελευταία του ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης, ισχυρίστηκε ότι το Ιράν εργαζόταν για την κατασκευή πυραύλων που θα έφταναν «σύντομα» στο έδαφος των ΗΠΑ.

Στη Νεμπράσκα, όπου μια απροσδόκητα στενή αμφίρροπη αναμέτρηση στη Γερουσία έχει αναστατώσει τους Ρεπουμπλικάνους, ο Τραμπ επέμεινε ότι τα πήγαινε «υπέροχα» και προέτρεψε τους υποστηρικτές τους να ψηφίσουν σαντο όνομά του να ήταν στο ψηφοδέλτιο κατά την ψηφοφορία τον Νοέμβριο. Αλλά στην Καλιφόρνια, όπου ο Στιβ Χίλτον, ο υποψήφιος Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης που υποστήριξε ο Τραμπ, επιδιώκει μια ανατροπή, τα σχόλια του προέδρου ήταν ανεπιθύμητα.

«Δεκατρία εκατομμύρια Καλιφορνέζοι αποκαλούν τις κομητείες του Λος Άντζελες και του Σαν Ντιέγκο σπίτι τους», δήλωσε ο Ξαβιέ Μπεσέρα, ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για κυβερνήτης. «Η ζωή τους δεν είναι ένα “μικρό τίμημα” ή μια ατάκα για τον Ντόναλντ Τραμπ».

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