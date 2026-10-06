Γαλλία: Πρωτοφανείς μαθητικές διαδηλώσεις συγκλονίζουν τη χώρα – Γιατί οι μαθητές είναι στους δρόμους (photos/videos)

Takeaways by to pontiki AI Η Γαλλία αντιμετωπίζει μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις που ξεκίνησαν από αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία και εξελίχθηκαν σε εθνική κρίση με εκτεταμένες συγκρούσεις και βίαια επεισόδια.

Περισσότερα από 100 λύκεια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ χιλιάδες άτομα έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση και πολλοί μαθητές έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι μαθητές διαμαρτύρονται για το υποστελεχωμένο και ανεπαρκώς εξοπλισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες του αυξημένου αριθμού μαθητών που φοιτούν σε πολυπληθείς τάξεις.

Η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική για την καθυστερημένη αντίδρασή της και την κατασταλτική στάση της αστυνομίας, ενώ οι προσπάθειες για διάλογο με τους εκπροσώπους των μαθητών δεν έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής σε συμφωνία.

Η πολιτική κατάσταση περιπλέκεται από τη δύσκολη δημοσιονομική θέση της χώρας, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να εφαρμόσει μέτρα λιτότητας εν μέσω προεδρικής προεκλογικής περιόδου και αυξανόμενων κοινωνικών εντάσεων.

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Η Γαλλία δυσκολεύεται να θέσει υπό έλεγχο τις μεγαλύτερες μαθητικές διαδηλώσεις των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό που ξεκίνησε ως κινητοποίηση στήριξης απεργών εκπαιδευτικών σε ένα λύκειο στα βόρεια προάστια του Παρισιού έχει εξελιχθεί σε εθνική κρίση, όπως αναφέρει το CNN.

Εκατοντάδες σχολεία έχουν αναγκαστεί να κλείσουν και περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τεθεί υπό αστυνομική κράτηση, οι περισσότεροι από αυτούς ανήλικοι χωρίς προηγούμενο ποινικό μητρώο. Μαθητές, εκπαιδευτικοί και αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί. Ένας μαθητής στην πόλη Λανς, στη βορειοανατολική Γαλλία, έχασε το χέρι του όταν, σύμφωνα με αναφορές, σήκωσε μια χειροβομβίδα, ενώ ένας άλλος στην Τουρ έχασε την όραση από το ένα μάτι.

Η επόμενη μεγάλη δοκιμασία για την κυβέρνηση θα έρθει την Τρίτη, όταν χιλιάδες άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν σε πορείες διαμαρτυρίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Τι συμβαίνει

Η αρχική διαμαρτυρία στο λύκειο Saint-Exupéry, σε προάστιο του Παρισιού, στις 21 Σεπτεμβρίου, προσέλκυσε ελάχιστη προσοχή. Οι μαθητές είχαν ενώσει τη φωνή τους με τους εκπαιδευτικούς, διαμαρτυρόμενοι για την έλλειψη προσωπικού και πόρων. Όταν τα αιτήματά τους ικανοποιήθηκαν και στάλθηκε επιπλέον προσωπικό στο σχολείο, η απεργία έληξε. Ωστόσο, μέχρι τότε η σπίθα είχε ήδη ανάψει. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των μαθητών Μανές Ναντέλ, η κινητοποίηση εξαπλώθηκε σαν πυρκαγιά.

«Πρόκειται για πρωτοφανή αριθμό σχολείων που συμμετέχουν πλέον», δήλωσε, προσθέτοντας ότι το γαλλικό υπουργείο Παιδείας έχει «κατακλυστεί πλήρως από την κρίση».

Μαθητές σε λύκεια του Παρισιού και της γύρω περιοχής άρχισαν να αποκλείουν τις εισόδους των σχολείων και, μέσα σε λίγες ημέρες, παρόμοιες εικόνες καταγράφηκαν σε ολόκληρη τη χώρα, από τη Λιλ στον βορρά έως τη Μασσαλία στον νότο. Εικόνες μαθητών να βάζουν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, να στήνουν οδοφράγματα, να επιτίθενται σε εκπαιδευτικούς και να συγκρούονται με την αστυνομία προκάλεσαν ερωτήματα τόσο για την αντίδραση των αστυνομικών αρχών όσο και για την εμπλοκή της άκρας Αριστεράς. Περισσότερα από 100 λύκεια έχουν υποστεί ζημιές από την έναρξη του κινήματος διαμαρτυρίας.

Οι επικριτές κατηγορούν την αστυνομία για υπερβολικά σκληρή αντίδραση. Σε ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε κάμερα, αστυνομικός στην Αλανσόν εμφανίζεται να εφαρμόζει κεφαλοκλείδωμα σε μια μαθήτρια, τεχνική που πλέον απαγορεύεται από τον νόμο.

Η βία και η ταχύτητα με την οποία εξαπλώθηκαν οι διαδηλώσεις αιφνιδίασαν πολλούς. Ωστόσο, τα παράπονα είναι εδώ και χρόνια γνωστά: ένα εκπαιδευτικό σύστημα υπερπλήρες, ανεπαρκώς εξοπλισμένο και υποστελεχωμένο, το οποίο πολλοί μαθητές θεωρούν ότι πλέον δεν μπορεί να ανταποκριθεί στον σκοπό του. Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν βίντεο με αίθουσες στις οποίες δεν υπάρχουν αρκετά θρανία ή καρέκλες, ή με μαθητές να διαπιστώνουν ότι τα μαθήματά τους ακυρώνονται επειδή ένας απών εκπαιδευτικός δεν αντικαθίσταται.

Η αύξηση των γεννήσεων στη Γαλλία το 2010 έχει οδηγήσει σήμερα σε αύξηση του αριθμού των μαθητών λυκείου, οι οποίοι φοιτούν σε σχολεία που έχουν υποστεί πολυετείς πραγματικές περικοπές στη χρηματοδότησή τους. Τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτουν σήμερα λιγότερους εκπαιδευτικούς σε σχέση με το 2008, παρότι έχουν προστεθεί 250.000 μαθητές. Στον δημόσιο τομέα, το 70% των σχολικών τάξεων έχει περισσότερους από 30 μαθητές.

Ποια είναι η αντίδραση της κυβέρνησης

Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι η αντίδραση της κυβέρνησης υπήρξε αργή και ότι δεν έδειξε να αντιλαμβάνεται το κλίμα στην κοινωνία. Αρχικά, μεγάλο μέρος της προσοχής της επικεντρώθηκε στο κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς LFI και στην παρουσία στελεχών του στα οδοφράγματα. Το κόμμα, με επικεφαλής τον Ζαν-Λικ Μελανσόν, ο οποίος αναμένεται να καταγράψει υψηλές επιδόσεις στις προεδρικές εκλογές της χώρας την επόμενη άνοιξη, έχει επανειλημμένα υπερασπιστεί τόσο το δικαίωμα των μαθητών να διαδηλώνουν όσο και το δικαίωμα του κόμματός του να βρίσκεται εκεί.

Μεγάλο βάρος έχει δοθεί επίσης στην ανάγκη για αυστηρή αστυνομική αντίδραση, καθώς και στο κόστος των διαδηλώσεων. Μόνο στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού, οι ζημιές στα σχολεία υπολογίζονται σε 7 εκατ. ευρώ, δηλαδή περίπου 7,84 εκατ. δολάρια.

Η κυβέρνηση προχώρησε αρχικά σε μια υποχώρηση ως προς τα δίδακτρα στα τεχνολογικά λύκεια που προβλεπόταν να εφαρμοστούν το 2027, όμως η σχετική πρόβλεψη έχει πλέον αφαιρεθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό.

«Η αντίδραση της κυβέρνησης ήταν ανεύθυνη και επιβεβαιώνει ακριβώς γιατί οι μαθητές είναι θυμωμένοι: επειδή κανείς δεν τους ακούει ποτέ», δήλωσε ο Μανές. «Η μόνη τους απάντηση είναι η καταστολή».

Οι διαδηλωτές έχουν πλέον την πλήρη προσοχή της κυβέρνησης, ιδίως μετά την έξαρση της βίας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας. Τότε, ο υπουργός Εσωτερικών έκανε λόγο για μετάβαση από μαθητικές κινητοποιήσεις σε αστική βία, ενώ περίπου 2.000 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μέσα σε μία μόνο ημέρα.

Την Παρασκευή, ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ συναντήθηκε με εκπροσώπους των μαθητών. Ωστόσο, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία και αμέσως μετά οι μαθητικές οργανώσεις απηύθυναν κάλεσμα για μαζική συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τρίτης.

Η αντίδραση της κυβέρνησης δυσχεραίνεται από την κακή κατάσταση των δημόσιων οικονομικών. Η κυβέρνηση προσπαθεί να περάσει έναν προϋπολογισμό για το 2027 που θα μειώνει το έλλειμμα περίπου στο 5% του ΑΕΠ, στόχος που μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω επώδυνης δημοσιονομικής λιτότητας.

Την περασμένη εβδομάδα, η απόδοση του δεκαετούς γαλλικού ομολόγου ξεπέρασε προσωρινά το 5%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2002, καθώς οι διαδηλώσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες για τις δημοσιονομικές προοπτικές της χώρας.

Η αναταραχή έχει ήδη σημάνει την έναρξη μιας προεδρικής κούρσας που αναμένεται ιδιαίτερα σκληρή ανάμεσα στην άκρα Δεξιά και την άκρα Αριστερά, την ώρα που μεγάλο μέρος του πολιτικού κέντρου καταγράφει χαμηλές επιδόσεις στις δημοσκοπήσεις. Για την άκρα Αριστερά, οι μαθητές αποτελούν μια φυσική πολιτική βάση. Για την κυβέρνηση, αντίθετα, αποτελούν πηγή αναταραχής και πρόσθετων πιέσεων για δημόσιες δαπάνες στη χειρότερη δυνατή συγκυρία.

Ιστορικά, οι μαθητικές διαδηλώσεις δεν έχουν εξελιχθεί καλά για τις γαλλικές κυβερνήσεις. Η φοιτητική εξέγερση του Μαΐου του 1968 εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία της Γαλλίας – μιας χώρας που γνωρίζει καλά από απεργίες. Ένα από τα συνθήματά της ήταν: «Να είστε ρεαλιστές, ζητήστε το αδύνατο».

Η διαφορά σήμερα είναι ότι οι μαθητές που έχουν βρεθεί ξανά στα οδοφράγματα δεν θεωρούν ότι ζητούν πολλά. Αντιθέτως, λένε ότι διεκδικούν το απολύτως αυτονόητο: ένα εκπαιδευτικό σύστημα που να τους επιτρέπει να μαθαίνουν.

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