Λιθουανία: Το κοινοβούλιο ενέκρινε την άρση της απαγόρευσης για τα πυρηνικά όπλα – Έντονη αντίδραση από τη Μόσχα

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Το κοινοβούλιο της Λιθουανίας ψήφισε σήμερα υπέρ της άρσης της συνταγματικής απαγόρευσης για τα πυρηνικά όπλα, η πρώτη από τις δύο ψηφοφορίες που απαιτούνται για να υιοθετηθεί η αλλαγή, με το Κρεμλίνο να αντιδρά λέγοντας ότι ενδέχεται να προκαλέσει έναν νέο γύρο κλιμάκωσης.

Ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα είχε δηλώσει τον Ιούλιο ότι τα πολιτικά κόμματα συμφώνησαν σε ένα σχέδιο για την άρση της απαγόρευσης, ένδειξη για τον τρόπο με τον οποίο η Ρωσία αναδιαμορφώνει τα δεδομένα ασφάλειας στην περιοχή.

Η αναθεώρηση, για την οποία απαιτείται πλειοψηφία δύο τρίτων σε δύο ψηφοφορίες στο κοινοβούλιο για να ισχύσει, προβλέπει την άρση των απαγορεύσεων που είχαν υιοθετηθεί πριν περισσότερο από τρεις δεκαετίες μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.

Σήμερα 106 μέλη του κοινοβουλίου, σε σύνολο 141, ψήφισαν υπέρ της αλλαγής. Η δεύτερη ψηφοφορία είναι προγραμματισμένη για τις 12 Ιανουαρίου.

Ο Ναουσέντα υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για την αποθήκευση πυρηνικών όπλων στη Λιθουανία, αλλά η άρση της απαγόρευσης θα επιτρέψει στη χώρα να αναλάβει δράση εφόσον αλλάξει η κατάσταση ασφαλείας.

Η Λιθουανία θα παραμείνει συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, είχε τονίσει τον Ιούλιο.

Αμερικανική βάση

Στο μεταξύ ο πρόεδρος της χώρας Μιντάουγκας Σινκεβίτσιους δήλωσε ότι η Λιθουανία είναι έτοιμη να αναλάβει το κόστος μιας μόνιμης βάσης των ΗΠΑ στο έδαφός της, αν η Ουάσινγκτον δεχθεί να αποκτήσει μία εκεί.

Χθες, Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει το αίτημα της Λιθουανίας για την εγκατάσταση μόνιμης αμερικανικής βάσης στη χώρα: «Είναι φίλοι μου, είναι καταπληκτικοί άνθρωποι, οπότε σίγουρα θα το εξετάσω».

Η Λιθουανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, συνορεύει με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία. Οι ΗΠΑ διατηρούν από το 2019 στη χώρα ένα τεθωρακισμένο τάγμα με σχεδόν 1.000 στρατιώτες με επικαλυπτόμενες εναλλαγές προσωπικού, πράγμα που σημαίνει ότι οι στρατιώτες φτάνουν και αποχωρούν ανά διαστήματα λίγων μηνών.

Ο Σινκεβίτσιους δήλωσε ότι πρότεινε να γίνει μόνιμη η παρουσία των Αμερικανών στρατιωτών στη Λιθουανία στη διάρκεια συνάντησης με τον απεσταλμένο του Τραμπ, τον Τζον Κόουλ, τον προηγούμενο μήνα στο Βίλνιους.

«Χαίρομαι που αυτή η ιδέα εξετάζεται σοβαρά (…) Είναι μια εξαιρετικά σημαντική εγγύηση αποτροπής και ασφάλειας», εκτίμησε ο Σινκεβίτσιους σε ανάρτησή του στο Facebook. «Οι εταίροι μας πρέπει να λάβουν απλώς την πολιτική απόφαση να εγκαταστήσουν μόνιμα στρατεύματα και η Λιθουανία θα καλύψει το κόστος», πρόσθεσε.

Από την πλευρά της η Ρωσία προειδοποίησε σήμερα ότι η κίνηση αυτή της Λιθουανίας αναφορικά με τα πυρηνικά όπλα ενδέχεται να οδηγήσει σε νέο γύρο κλιμάκωσης στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα θα αναγκαστεί να ενεργήσει για να προστατεύσει την ασφάλειά της, αν η Λιθουανία φιλοξενήσει στο έδαφός της πυρηνικά όπλα ή αμερικανική στρατιωτική βάση.

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