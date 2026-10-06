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06.10.2026 11:08

American Idol: Ο πρώην παίκτης που καταδικάστηκε ζητούσε από τις κόρες του να πουν ψέματα μετά τη δολοφονία της συζύγου του

06.10.2026 11:08
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  • Ο πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol» και πρώην πάστορας Κέιλεμπ Φλιν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη δολοφονία της συζύγου του, Άσλεϊ Φλιν.
  • Μετά το έγκλημα, ο Φλιν επιχείρησε να χειραγωγήσει τις δύο ανήλικες κόρες του, ζητώντας τους να υποστηρίξουν την εκδοχή του για τα γεγονότα στις Αρχές.
  • Τα δύο κορίτσια δεν υπάκουσαν στις οδηγίες του πατέρα τους και κατέθεσαν στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στην καταδίκη του.
  • Κατά τη διάρκεια της δίκης, αναγνώστηκαν δηλώσεις των κοριτσιών, τα οποία εξέφρασαν τον πόνο τους και την αποστροφή τους για τις πράξεις του πατέρα τους.
  • Παρά την καταδίκη του, ο Κέιλεμπ Φλιν εξακολουθεί να δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο της συζύγου του.

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Νέα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι ο πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol» και πρώην πάστορας Κέιλεμπ Φλιν επιχείρησε να επηρεάσει τις δύο ανήλικες κόρες του μετά τη δολοφονία της μητέρας τους, Άσλεϊ Φλιν. Τα κορίτσια, που ήταν τότε 9 και 11 ετών, δεν ακολούθησαν τις οδηγίες του και οι καταθέσεις τους συνέβαλαν στην καταδίκη του σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Οι πιέσεις προς τις δύο κόρες του

Λίγο πριν ανακοινωθεί η ποινή του Κέιλεμπ Φλιν, οι εισαγγελείς παρουσίασαν νέα στοιχεία για όσα συνέβησαν μετά τη δολοφονία της 37χρονης συζύγου του στο Οχάιο.

Σύμφωνα με το «People» και με υπόμνημα που είχε κατατεθεί πριν από την επιβολή της ποινής, ο Φλιν προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τις ίδιες του τις κόρες ώστε να στηρίξει την εκδοχή που είχε παρουσιάσει στις Αρχές για τον θάνατο της μητέρας τους.

Φέρεται να τους είπε ότι όσα θα μετέφεραν στους αστυνομικούς «θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο για εκείνον».

Παράλληλα, τις καθοδήγησε:

  • να αρνηθούν ότι ο πατέρας τους είχε υποδείξει τι έπρεπε να πουν στους ερευνητές,
  • να μην αποκαλύψουν σε κανέναν τις συζητήσεις που είχαν κάνει μαζί του.

Οι εισαγγελείς ήταν ιδιαίτερα επικριτικοί για τη στάση του. Όπως ανέφεραν, αφού πρώτα στέρησε από τις κόρες του τη μητέρα τους, στη συνέχεια επιχείρησε να αξιοποιήσει το πένθος τους για να ενισχύσει την ιστορία που είχε κατασκευάσει προς υπεράσπισή του.

Τα δύο κορίτσια, ωστόσο, δεν υπάκουσαν. Μίλησαν με ειλικρίνεια στις Αρχές και τα όσα κατέθεσαν αποτέλεσαν μέρος των στοιχείων που οδήγησαν στην καταδίκη του για τη δολοφονία της Άσλεϊ Φλιν.

Και οι δύο κόρες του κατέθεσαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Στο δικαστήριο κατέθεσε επίσης η γυναίκα με την οποία ο Φλιν διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση.

Η δολοφονία της Άσλεϊ Φλιν και η εκδοχή του συζύγου της

Ο πρώην πάστορας πυροβόλησε θανάσιμα τον Φεβρουάριο τη σύζυγό του, Άσλεϊ Φλιν, ηλικίας 37 ετών, η οποία εργαζόταν ως εκπαιδευτικός.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν για την υπόθεση, φέρεται να διαμόρφωσε τη σκηνή μέσα στο σπίτι τους με τρόπο που θα δημιουργούσε την εντύπωση ότι κάποιος άγνωστος είχε εισβάλει από το γκαράζ.

Ο ίδιος είχε ισχυριστεί ότι κοιμόταν όταν άκουσε πυροβολισμούς. Όπως υποστήριξε, όταν αντιλήφθηκε ότι η πόρτα του γκαράζ ήταν ανοιχτή, πήγε να ελέγξει τι είχε συμβεί και βρήκε τη σύζυγό του νεκρή στο κρεβάτι.

Τη στιγμή της δολοφονίας βρίσκονταν και οι δύο κόρες τους μέσα στο σπίτι και κοιμούνταν. Ήταν τότε 9 και 11 ετών.

Στις 5 Οκτωβρίου 2026, ο Collin Rugg δημοσίευσε βίντεο από τη διαδικασία επιβολής της ποινής, αναφέροντας ότι ο πρώην διαγωνιζόμενος του «American Idol» έκλαιγε ανεξέλεγκτα ενώ ήταν υποχρεωμένος να ακούει στο δικαστήριο τις δηλώσεις των δύο μικρών κοριτσιών του. Στην ίδια ανάρτηση σημείωνε ότι ο Φλιν είχε καταδικαστεί εκείνη την ημέρα σε ισόβια για τη δολοφονία της συζύγου του, ενώ παρέθετε και απόσπασμα από όσα ακούστηκαν: «Μέσα από όλα όσα με έκανες να περάσω, ο Θεός θα εργαστεί…».

Την ίδια ημερομηνία, 5 Οκτωβρίου 2026, το Fox News δημοσίευσε επίσης απόσπασμα από την ακροαματική διαδικασία, στο οποίο ο Κέιλεμπ Φλιν εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος. «Δυστυχώς έχω πει ψέματα για πολλά πράγματα τα τελευταία δύο χρόνια. Όμως, καθώς στέκομαι εδώ ενώπιον του Θεού, που είναι ο τελικός μου κριτής… δεν σκότωσα…», ανέφερε.

«Επέλεξες να σκοτώσεις τη μοναδική μητέρα που είχα»

Οι δύο κόρες του Φλιν δεν βρίσκονταν στην αίθουσα του δικαστηρίου όταν του ανακοινώθηκε η ποινή. Οι γραπτές δηλώσεις τους, όμως, διαβάστηκαν ενώπιόν του.

Η μικρότερη κόρη περιέγραψε τη μητέρα της ως άνθρωπο με «φωνή αγγέλου» και μίλησε για τον στενό δεσμό που είχαν.

«Ήταν η καλύτερή μου φίλη. Και μετά εσύ επέλεξες να σκοτώσεις τη μοναδική μητέρα που είχα», ανέφερε απευθυνόμενη στον πατέρα της.

Ακολούθησε η ερώτηση που κυριάρχησε στην ακροαματική διαδικασία: «Τι σου έκανε ποτέ για να τη μισείς τόσο πολύ;».

Ο Φλιν, ο οποίος εμφανιζόταν ήδη έντονα συγκινημένος, ξέσπασε σε λυγμούς καθώς άκουγε τα λόγια της.

«Σκέφτηκες πόσο πόνο θα προκαλούσες στις κόρες σου;»

Εξίσου αιχμηρή ήταν η δήλωση της μεγαλύτερης κόρης. Το κείμενό της διαβάστηκε στο δικαστήριο από τη γιαγιά της, από την πλευρά της μητέρας της.

«Σκέφτηκες ποτέ πόσο πόνο θα προκαλούσες στις ίδιες σου τις δύο κόρες;», ρώτησε τον πατέρα της.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην Άσλεϊ Φλιν και στην εξωσυζυγική σχέση του πατέρα της: «Η Άσλεϊ Φλιν ήταν το καλύτερο πράγμα που σου συνέβη ποτέ. Εσύ αποφάσισες να τα πετάξεις όλα για ένα κορίτσι που είχε τη μισή σου ηλικία».

Η μεγαλύτερη κόρη είχε αρχίσει τη δήλωσή της λέγοντας ότι, παρά τα όσα συνέβησαν, εξακολουθεί να αγαπά τον πατέρα της. Αμέσως μετά, όμως, πρόσθεσε: «Είναι λυπηρό που δεν μπορείς να αγαπήσεις κανέναν άλλο πέρα από τον εαυτό σου».

Το μήνυμά της έκλεισε με μία ακόμη κατηγορηματική φράση: «Και, παρεμπιπτόντως, δεν σκοπεύω να έρθω να σε δω».

Από το «American Idol» στην καταδίκη σε ισόβια

Ο Κέιλεμπ Φλιν είχε γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό το 2013, όταν πήρε μέρος στη 12η σεζόν του «American Idol».

Κατά την παρουσία του στο τηλεοπτικό μουσικό σόου είχε μάλιστα μιλήσει με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τη σύζυγό του.

Πέρασε από αρκετούς γύρους της διοργάνωσης, χωρίς όμως να καταφέρει να φτάσει στις live εμφανίσεις.

Χρόνια αργότερα, ο πρώην διαγωνιζόμενος και πρώην πάστορας καταδικάστηκε για τη δολοφονία της Άσλεϊ Φλιν σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

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