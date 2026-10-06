Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κορνέλ διαδήλωσαν σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη γυναίκα που κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό της από μέλη αδελφότητας

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Φοιτητές του πανεπιστημίου Κορνέλ πραγματοποίησαν μαζική πορεία χθες Δευτέρα για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τη συμφοιτήτριά τους, οι καταγγελίες της οποίας ότι έπεσε θύμα μαζικού βιασμού έχουν προκαλέσει εθνική κατακραυγή και εκκλήσεις προς το πανεπιστήμιο να υιοθετήσει πιο αποφασιστικά μέτρα κατά της σεξουαλικής βίας.

Οι διαδηλωτές ζήτησαν να διεξαχθεί εξωτερική έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση του Κορνέλ διαχειρίστηκε την υπόθεση, να θεσπιστούν ενιαίες ελάχιστες κυρώσεις για όλα τα περιστατικά σεξουαλικής επίθεσης στην πανεπιστημιούπολη, καθώς να εκπαιδευτεί καλύτερα η αστυνομία του πανεπιστημίου όσον αφορά τη διαχείριση καταγγελιών για σεξουαλική βία και παρενόχληση.

Το θύμα, 20 ετών την εποχή του συμβάντος, δήλωσε ότι το πανεπιστήμιο απέτυχε να διερευνήσει επαρκώς το περιστατικό και να τιμωρήσει τα μέλη της φοιτητικής αδελφότητας που εμπλέκονταν σε αυτό.

Κάποιοι διαδηλωτές ζήτησαν επίσης την παραίτηση του πρύτανη του Κορνέλ, του Μάικλ Κότλικοφ, και άλλων μελών της διοίκησης του πανεπιστήμιου, εκτιμώντας ότι οι πολιτικές τους διαιώνισαν την «κουλτούρα βιασμού» στην πανεπιστημιούπολη.

Σε αστική αγωγή που κατέθεσε τον προηγούμενο μήνα η καταγγέλλουσα, που αναφέρεται μόνο ως «Τζέιν Ντο», δηλώνει ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικές ουσίες και αλκοόλ και στη συνέχεια της επιτέθηκαν σεξουαλικά πολλά μέλη της αδελφότητας ΧΦ τον Οκτώβριο του 2024.

Δύο εβδομάδες μετά το συμβάν απευθύνθηκε στην αστυνομία του πανεπιστημίου Κορνέλ, η οποία διεξήγαγε έρευνα χωρίς όμως να ασκηθούν διώξεις. Η εσωτερική έρευνα του πανεπιστημίου αλλά και η έρευνα που διεξήγαγε η εισαγγελία της κομητείας Τόμπκινς δεν κατέληξαν στην άσκηση διώξεων.

Το Κορνέλ έχει υπεραμυνθεί της αρχικής του αντίδρασης, λέγοντας ότι απαγόρευσε το παράρτημα της αδελφότητας ΧΦ στην πανεπιστημιούπολη και επέβαλε σειρά πειθαρχικών μέτρων εις βάρος των εμπλεκόμενων μελών της, μεταξύ των οποίων και αποβολές.

Οι άνδρες αρνούνται τις κατηγορίες, με κάποιους να δηλώνουν ότι η γυναίκα είχε συναινέσει στη σεξουαλική επαφή και άλλους να διαψεύδουν ότι συμμετείχαν στο περιστατικό, σύμφωνα με τους New York Times.

Στην αγωγή της η γυναίκα επικρίνει το πανεπιστήμιο επειδή έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους από τους φερόμενους ως δράστες να μειώσουν τις ποινές τους γράφοντας εκθέσεις. Οι διαδηλωτές απαίτησαν χθες από τη διοίκηση του Κορνέλ να αποβάλει ή να ανακαλέσει τα πτυχία όποιου φοιτητή κριθεί συνένοχος στον φερόμενο ομαδικό βιασμό.

«Ποινές φυλάκισης, όχι θέματα για έκθεση»

Την Πέμπτη η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας Λετίσια Τζέιμς αρμόδια ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και υποσχέθηκε να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος καθιστά δύσκολο για ένα θύμα να αναγνωριστεί ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, εάν προηγουμένως είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Στη διαδήλωση πήραν μέρος πολλές εκατοντάδες φοιτητές και ακτιβιστές.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Ένας αγώνας, μία μάχη» και «Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη», κατέκλυσαν την κεντρική πλατεία της πανεπιστημιούπολης και επεκτάθηκαν στους γειτονικούς χώρους. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη για την Τζέιν Ντο», «Στηρίζουμε τα θύματα» και «Ποινές φυλάκισης, όχι θέματα για έκθεση».

Η πορεία κατέληξε στο κεντρικό διοικητικό κτίριο του Κορνέλ, το οποίο βανδαλίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας από αγνώστους, οι οποίοι έσπασαν δύο τζάμια της κεντρικής εισόδου και έγραψαν συνθήματα με σπρέι, ανάμεσα στα οποία και ένα που έγραφε: «Στο Κορνέλ οι βιαστές προστατεύονται».

Η ανεξάρτητη φοιτητική εφημερίδα του πανεπιστημίου Cornell Daily Sun ανέφερε ότι έλαβε μια ανακοίνωση από τους ακτιβιστές στην οποία αναφέρουν ότι ενήργησαν διαμαρτυρόμενοι για τη φερόμενη επίθεση και «τα συστήματα εξουσίας που επέτρεψαν να συμβεί».

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα αφού η Τζέιν Ντο και ο δικηγόρος της κατήγγειλαν ότι δέχονται απειλές μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής.

Η ταυτότητα της Τζέιν Ντο – το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται συχνά στις ΗΠΑ όταν δεν είναι γνωστό το πραγματικό όνομα κάποιου ή για να προστατευθεί η πραγματική του ταυτότητα—έχει αναχθεί σε μείζον ζήτημα στις συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γυναίκες αναρτούν βίντεο του εαυτού τους με τη λεζάντα: «Είμαι η Τζέιν Ντο» σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη γυναίκα και προκειμένου να δυσκολέψουν τις διαδικτυακές αναζητήσεις για το πραγματικό της όνομα.

Από την πλευρά του ο Κότλικοφ ανακοίνωσε το Σάββατο τη διεξαγωγή εσωτερικής, ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση το πανεπιστήμιο και τόνισε ότι «οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα».

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